Health Sumex ve Sağlık Turizmi

Health Sumex kapsamında Türkiye’de sağlık turizminin geleceği konuşulmaya devam ediliyor. Birçok önemli ismin konuşmacı olarak yer aldığı panellerde Türkiye’nin sağlık alanında dünya ile yarışacak seviyede olduğu ancak bunu yeterince anlatamadığı vurgusu yapıldı.

DNA analizi ile kanser oluşumu başlamadan 6 – 8 ay öncesinden tespit eden PhD. Behrad Vahidi, kan testi sayesinde erken teşhiste çığır açan hem de kişiyi kemoterapi yerine moleküllerin yenilenmesi sağlayacak olan yöntemi ile daha az yorarak daha uygun ve daha etkili bir tedavi geliştirdi. Health Sumex kapsamında Ankara’ya gelen Vahidi Türkiye’de ilk kez tanıtılan yöntemin ülkemiz üzerinden tüm Ortadoğu ülkelerine de ilerleme fırsatı bulacağını açıkladı.

DÖVİZ GİRİŞİNİN EN ÖNEMLİ KALEMİ SAĞLIK TURİZMİ

İhracatı Geliştirme Merkezi (IGEME) yöneticisi Murat Işık: “Ülkemiz döviz girişinde en önemli kalemlerinden biri olan sağlık turizmi en efektif dönemini yaşıyor. Pastadan daha büyük pay almak için tanıtıma daha fazla önem vermemiz gerek. Sağlık turizminde devlet destekleri sanılandan çok daha fazla… Yurtdışında ofis açmak ve tanıtım ve reklama varana kadar birçok gideri devlet karşılıyor. Siz yeter ki sürdürülebilir bir kalkınma modeli içinde döviz girdisi sağlamaya çabalayın. Devlet özellikle hedef ülke belirleyip bu ülkelerde teşvik oranını arttırıyor” dedi.

Türkiye’de Sağlık Turizmi CEO panelinde konuşan moderatör Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sağlık Turizmi Daire Başkanı Uzm. Dr. Mehmet Ali Aydın, 2011 yılında bilimsel veri elde etmek için hasta takip sistemini kurduklarını ancak özel kuruluşların bu konu ile ilgili bilgi vermediklerini belirtti. Toplanacak verilerin sadece bilimsel amaçlar için kullanacağının altını çizen Aydın, paylaşılacak olan bu veriler Türkiye’nin sağlık turizmi alanında politikasını belirleyecek açıklamalarında bulundu.

SAĞLIK TURİZMİNDE 400 BİN HASTAYA ULAŞTIK

Aynı oturumda konuşmacı olarak yer alan Remed Assistance Genel Müdürü Dr. Selçuk Tiftik; Türkiye’nin sağlık alanında yaşadığı ilerlemenin bilimsel açıdan büyük önem teşkil ettiğini söyledi. Tiftik; bilimsel başarının dünya tarafından bilinmediği zaman yapılan çalışmanın hiçbir öneminin olmadığını anlattı.

Teknik ve fiziki alt yapı sağlanmasının önemine vurgu yapan Güven Sağlık Grubu genel Müdürü Dr. Aylin Yaman, Türkiye’ye sağlık turizminin 2.5 milyon dolarlık bir gelir sağladığını ve 400 bin civarında hasta sayısına ulaştığımızı söyledi. Gelişen Sağlık Turizmi için öncelikle hukuki alt yapının sağlanması gerektiğini söyleyen Yaman, Türkiye’nin en eksik konusunun yabancı dil bilen eleman eksikliği olduğunu belirtti.

ABD’nin biyolojik terör karşıtı çalışmalarını yürüten ve Dünya’nın biyolojik silahlanmasına karşı çalışmalarıyla ün salan Amiral (Dr.) W. Craig Vanderwagen, konuşmasında ülkelerin biyolojik terör karşıtı güvenlik için yapması gereken sistemler hakkında bilgi verdi. Uzmanlık alanı ulusal güvenlikte KBRN Savunma sistemleri olan Vanderwagen biyolojik savaşı önlemek üzere yaptığı çalışmalarla dünyanın en büyük barış savunucularından. Amiral Vanderwagen Sağlık Turizmi kapsamında biyolojik savunmanın önemini anlattı.

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