HDP’ye sesleniyorum…

İstanbul -Beşiktaş-Dolmabahçe İstanbul’daki evime 2 kilometre uzaklıkta. Binlerce kilometre uzaktayım ama yüreğim yandı Beynim durdu mu ne yutkunamadım bile… O gencecik polislerin fotoğraflarını görüp hikâyelerini okudukça, gözlerim doldu, gözyaşlarım taştı.

Teröre alışamadım, alışmayacağım da!

Kusura bakmayın bu bir zafiyet!

Ve nedense hiç kimse sorumlu değil hiç kimsenin hatası yok!

Her seferinde ayni şey; istifa eden bir yetkili ismi duymuyoruz.

Ya da bir özeleştiri…

Her seferinde “bunu yapanın yanına bırakmayacağız” gibi sözler sarf ediliyor.

Bu terörü önlemenin bir yolu yok mu? Bakın Washington’da yetkili biri bu adam üstelik Tweet atıyor bütün bu PKK, TAK saldırılarını yazmış, biz niye bilmiyoruz?

Twitter ‘da bu örgütün elemanları cirit atıyor, sivil halkla ağız dalaşı yapıyorlar.

Bunların açıktan aleni yazdığı şeyler var, geçen gün Berfin diye kız “Atatürkçü göründüğüm için Anıtkabir’e çok rahat girdim, keşif yaptım” diyor.

Alın size itiraf! Galiba otogarda yakalanmış, ne güzel.

Ama sayın yetkililer Twitter ‘da takip yapabilecek üç beş eleman görevlendiremez misiniz?

Welt gazetesi ise “radikal Kürt grup” diyor terörist sürüsüne, ne demek bu?

Sanki kendi halinde bir grup.

Terörist bunlar! Desene terörist diye!

Ama biz yeterince tepki vermiyoruz, Türk Diasporası yok!

Kürdün, Ermeni’nin diasporası iyi çalışıyor, bizimkiler yerinde oturuyor.

AKP, CHP ve MHP ortak bildiriye imza attı. HDP yok! Partili kadın vekil, açıklama yapıyor “hadi artık karşılıklı acılar bitsin” diyor. Ne demek karşılıklı acı bitsin? Terör bitsin desene. Yani “şartlarımızı yerine getirin” demek istiyor.

Yahu önce bir bildiriye adınızı koyun!

Önce bu ülkenin vatandaşını, polisini öldürenlere “terörist” demeyi öğrenin!

O zaman inanırım gözyaşlarınıza.

Bir hemşire kardeşim ne güzel anlattı duygularını…

Peki, sizin aranızda o hemşire kadar yürekli biri var mı?

Milletvekili olunca ilk işi polis tokatlamak olan arkadaşınız polis arabasına binerken de bu millet üzülmedi.

Haydi, gelin PKK’yı, TAK’ı, KCK’ yı terörist olarak kabul edin, vatandaş saygı duysun size.

Aksi halde kaldırımda yürüyen o zombi kılıklı teröristlere “Kürt Askeri” deyip destek çıktıkça bu ülkede istenmeyeceğinizi bilin!

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