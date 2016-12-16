HDP’li Erdoğmuş gözaltına alındı

HDP Diyarbakır Milletvekili Nimetullah Erdoğmuş, yürütülen bir soruşturma kapsamında Ankara’da gözaltına alındı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen bir soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan Erdoğmuş, gözaltına alındı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince evinde gözaltına alınan Erdoğmuş, sağlık kontrolünden geçirildi.
Nimetullah Erdoğmuş’un işlemlerinin ardından adyiyeye sevk edileceği belirtildi.
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