Ana Sayfa Politika Pervin Buldan ifade verdi

Pervin Buldan ifade verdi

-
Editör
-
2
PAYLAŞ

Genel Merkezi, TBMM Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili ’ın gözaltına alınmasının ardından, serbest bırakıldığını duyurdu.

HDP Basın Bürosu’ndan bu sabah saat 09:12’de yapılan yazılı açıklamayla, Pervin Buldan’ın İstanbul’daki evinden gözaltına alındığı bildirilerek, “TBMM Başkanvekili, İstanbul Milletvekilimiz Pervin Buldan, bu sabah İstanbul’da evinden hukuksuzca gözaltına alınmıştır” denilmişti.

HDP’den saat 10:43’te ikinci bir açıklama yapılarak, Buldan’ın serbest bırakıldığı duyuruldu. HDP Basın Bürosu’ndan yapılan ikinci açıklamada ise “Bu sabah İstanbul’daki evinden hukuksuzca gözaltına alınan TBMM Başkanvekili, İstanbul Milletvekilimiz Pervin Buldan, bırakıldı” denildi.
DHA-Politika – Türkiye-Ankara –

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumunuzu bekliyoruz...

İlgili İçerik:

Reklam

İLGİLİ HABERLERYAZARIN DİĞER YAZILARI