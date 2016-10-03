HDP’DEN 15 TEMMUZ ÖNERGESİ

HDP, 15 Temmuz darbe girişimin siyasi ayağının açığa çıkarılması, siyasi ayağında bulunanlarla ilgili adli ve siyasi süreçlerin işletilmesi amacıyla Meclis’te araştırma komisyonu kurulmasını istedi.

HDP Grup Başkanvekili İdris Baluken ve arkadaşlarının imzasıyla TBMM Başkanlığına sunulan araştırma önergesinde şu ifadeler yer aldı:

“Darbe girişiminin emrini verdiği ifade edilen Fethullah Gülen ile çekilmiş fotoğraflarda yer alan yeni ve eski milletvekillerinin kamuoyu tarafından tartışılması siyaset kurumu açısından açıklığa kavuşturulması gereken bir konudur. Yine darbe girişiminde bulunanların kullandıkları bylock sistemini sekseni aşkın AKP’li milletvekilinin de kullandığı kulislere yansımış, darbenin siyasi ayağında AKP’li isimlerin olduğu bizzat AKP’li bazı seçilmişler tarafından da itiraf edilmiştir.

Bu kapsamda, 15 Temmuz darbe girişimin siyasi ayağının açığa çıkarılması, siyasi ayağında bulunanlarla ilgili adli ve siyasi süreçlerin işletilmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasını talep ediyoruz.” (ANKA)

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