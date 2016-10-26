HDP ve DBP’den protesto, valilikten ‘sağduyu’ çağrıs

Diyarbakır’da Büyükşehir Belediyesi Başkanı Gültan Kışanak ile Eşbaşkan Fırat Anlı’nın gözaltına alınmasının ardından HDP Ve DBP’nin çağrısı üzerine, saat 11.00 sıralarından itibaren belediye binası önünde toplanmalar başladı.

Uyarılara rağmen dağılmayan kalabalığa polis müdahale etti. Polisin tazyikli suyla müdahale ettiği kişilerden, aralarında eski Batman Milletvekili Ayla Akat Ata ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zülküf Karatekin’in de bulunduğu 25 kişi gözaltına alındı.

HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ’ın da bulunduğu kalabalığın biraraya gelip açık alanda açıklama yapmalarının yasak olduğunu belirten polis yetkilileriyle HDP’li vekiller arasında zaman zaman gerginlik yaşandı. Polisin TOMA ile tazyikli suyla müdahalesinden milletvekillerinin de etkilendikleri görüldü. Polisin belediye çevresinde aldığı önlem sürüyor.

Bu arada aralarında Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası, Ticaret Borsası, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’ nin de bulunduğu iş çevrelerini temsil eden 15 sivil toplum kuruluşu, eşbaşkanların gözaltına alınmasıyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Hem ülke olarak, hem bölge olarak zor bir süreçten geçildiği iş camiası olarak son gelişmelerden ciddi bir şekilde kaygı duydukları belirtilen açıklamada şöyle denildi:

“Hepimizin bildiği üzere dün gece Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi eş başkanları gözaltına alınmışlardır. Böylesi bir tutum demokratik sivil siyaset alanlarını daraltmakta, sivil siyasete olan inancı zayıflatmaktadır. Yaşadığımız ve yaşamakta olduğumuz sorunları daha da derinleştirmektedir. Bizler aşağıda imzası olan iş camiasının sivil toplum örgütleri olarak şunu ifade etmek isteriz ki; siyasal görüşleri ne olursa olsun bölgemizde sivil siyaset yapanlara dönük silahlı saldırı, operasyon, ve tutuklamaları doğru bulmadığımızı açıkça belirtmek isteriz. Bu tür girişimler ve tutumlar toplum olarak ihtiyacımız olan diyalog kanallarını tıkamakta sorunlarımızı içinden çıkılamaz bir hale getirmekten başka bir işe yaramayacaktır. Geçmişte yaşadığımız deneyimler bunu bize göstermiştir. Bu açıdan herkesi ve her kesimi sağduyulu davranmaya davet ediyor ve toplumu geren bu gözaltı kararına biran önce son verilmesi gerektiğinin altını çizmek istiyoruz.”

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