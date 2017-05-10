HDP’li milletvekilleri, cezaevlerinde tutuklu bulunan 10 milletvekili ve haklarında yakalama kararı çıkarılan 2 milletvekili için Anayasa Mahkemesine gelerek çağrıda bulundu.

AYM önünde konuşan HDP Sözcüsü Osman Baydemir 188 gündür ülkede adaletin çiğnendiğini söyleyerek, “4 Kasım darbesinden bugüne defalarca milyonlarca insan adına adalet çağrısında bulunduk. 188 gündür 6 milyon insanın seçme ve seçilme hakkı gasp edilmiş durumda. 188 gündür Anayasa Mahkemesi suskunluğunu bozmadığı için ve bu zulme sessiz kaldığı için telafisi imkansız hukuk ihlalleri gerçekleşiyor” dedi.

Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan’ın milletvekilliğinin düşürülmesi ile ilgili olarak “Daha dün halkın, milletin iradesi gasp edildi. Geciken adalet, adalet değildirö diye konuşan Baydemir “Suça ortak olmayın. Suça sessiz kalmayın. Umuyoruz ve çağrıda bulunuyoruz ki AYM 188 gündür suskunluğunu bozar ve kendi varlık sebebini bir kez daha yok saymaz ve gereğini yerine getirir” dedi.

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