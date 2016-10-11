HDP: SİYASİ PARTİNİN YÖNETİCİSİ OLMAK HEDEF ALINMA NEDENİ OLAMAZ

Halkların Demokratik Partisi (HDP), AK Parti Dicle İlçe Başkanı Deryan Aktert’in dün gece silahlı saldırıda öldürülmesine tepki göstererek, “Bir siyasi partinin yöneticisi olmak hiç bir insan için suçlanma ve hedef alınma nedeni olamaz” dedi.

HDP, AK Parti Dicle İlçe Başkanı Aktert’in dün gece kendisine ait benzin istasyonunda PKK’lı teröristlerce uzun namlulu silahla taranarak öldürülmesi üzerine yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, siyasi cinayetlerin en sert biçimde kınandığı belirtilirken, “AKP’nin çeşitli düzeylerdeki yöneticilerini hedef alan siyasi cinayetleri işleyenler hiç bir meşru gerekçeyi ileri süremezler” denildi. Açıklama şöyle devam etti:

“Bir siyasi partinin yöneticisi olmak hiç bir insan için suçlanma ve hedef alınma nedeni olamaz.

AKP Dicle İlçe Başkanı Deryan Aktert’in ve ondan önceki siyasilerin katledilmesini kınıyor, kendisine Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz.”

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