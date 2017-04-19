ANKARA’da Halkların Demokratik Partisi (HDP), referandumun iptali için Yüksek Seçim Kurulu’na başvurdu.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Grup Başkanvekili Ahmet Yıldırım, beraberinde milletvekilleri Mithat Sancar, İmam Taşçıer, Ertuğrul Kürkçü, Müslüm Doğan ve Bedia Özgökçe Ertan ile birlikte Yüksek Seçim Kurulu’na geldi. Burada YSK’ya referandum sonuçlarının iptali başvurusunda bulunan HDP’liler çıkışta açıklamalarda bulundu.

“EN FAZLA BASKIYA PARTİMİZ MARUZ KALDI”

Burada konuşan Milletvekili Mithat Sancar, 16 Nisan’da yapılan referandumun iptali için başvuru yaptıklarını söyledi. İptal gerekçelerini YSK’ya dile getirdiklerini söyleyen Mithat Sancar, “Esasen bu anayasa değişikliği gündeme geldiği andan itibaren meşrutiyetten yoksun içinde gerçekleşti. Henüz anayasa komisyonunda konuşmalar devam ederken Eş başkanlarımız ve milletvekillerimizin tutuklanması o görüşmelerin hukuka aykırı olduğunu belirtmiştik. Referanduma gittiğimiz şartları ayrıntılı değerlendirmeye gerek yok. OHAL şartlarında referandum süreci yaşandı. Eşitsizlik şartlar altında gerçekleşti. Referandum sürecinde en fazla baskıya ‘hayır’ cephesi, en fazlada partimiz maruz kaldı. ‘Hayır’ cephesi baskı yaşarken ‘evet’ cephesi yine anayasaya kanunları iptal ederek devletin imkanlarını kullanarak kampanya yapmıştır. Hükumet ve üyeleri açılış törenleri adı altında yine devlet kaynakları kullanarak ‘evet’ kampanyası yürütmüşlerdir. Bu hem anayasaya aykırıdır hem etik kurallara aykırıdır. Tüm açıdan eşitsizlik seçim süreci yaşanmıştır. Bunun adil seçim sonucunu doğurması mümkün değildi” dedi.

“YSK’DAN BEKLENTİMİZ, SEÇİMİN İPTALİN KARAR VERMESİDİR”

Seçim günü çok sayıda ihlal ile karşılaştıklarını söyleyen Mithat Sancar, şöyle konuştu: “Kürt illerinde blok ‘evet’ oyu çıkan sandık sayısı dikkat çekici kadar fazla. Bu blok oyların bir defa seçim güvenliğini geçerliliğini bozduğunu çok rahat söyleyebiliriz. Seçim sakattır. Mühürsüz oylar kabul edilemez. Bu nedenle bu seçim yapılış şekli sureti ile adil değildir. Bu seçimin düzeltilmesi imkanı yoktur tek bir yol var seçimin iptali. Referandum iptal edilmeden bu tartışmaları bitirmek mümkün olmayacaktır. YSK Türkiye’de demokrasi kültürünü daha fazla tahrip etmek istemiyorsa seçimin iptaline karar vermelidir. Eğer YSK bu kararı vermezse referandum edebiyen şaibeli kalacaktır. Türkiye’de böyle bir derin yara açmamak için YSK’dan beklentimiz seçimin iptaline karar vermektir.”

Hükumete seslenen Mithat Sancar, demokratik ortamda yeni bir anayasa sürecinin başlatılması çağrısında bulunarak, Ondan sonra çıkacak sonucu toplumun büyük bir kısmı sahip çıkacaktır” dedi. Mithat Sancar ayrıca, YSK Başkanı Sadi Güven hakkında görevini kötüye kullanmak iddiası ile savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını belirti.

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