HDP, PKK’nın yanlışına da ‘yanlış’ diyebilmeli

HDP Diyarbakır Milletvekili Altan Tan Türkiye’de devletin, AKP’nin, CHP’nin, MHP’nin bütün yanlışlarını söylediklerini ve siyasetlerinin ana ekseninin bu olduğunu belirterek, “Ama, HDP PKK’nın de yanlışına yanlış diyebilmeli. Ana mesele budur. HDP kendi siyasetini üretmelidir” dedi.

Kuzey Irak Erbil merkezli K24 Televizyonuna konuşan HDP Diyarbakır Milletvekili Altan Tan, HDP’li vekillerin tutuklanması ve gündem ile ilgili açıklamalarda bulundu. HDP’li Tan, Türkiye’nin de şu an en önemli sorununun Kürt Sorunu olduğunu, HDP ile ilgili tutuklamaların sorunu daha da çözümsüz hale getirdiğini savundu. Tan şunları söyledi:

“Mesele daha da içinden çıkılmaz bir hale geliyor. Şu an AKP yetkilileri ve sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncelikle meseleye güvenlik meselesi olarak bakıyor. İşte PKK’nın tam olarak sindirilmesi, PKK’ya dolaylı dolaysız destek veren veya çevresinde olan her türlü unsurun tasfiyesi politikalarını uyguluyor. Peki bütün bunları yaptınız, sonra ne yapacaksınız? Yani sonra Kürt meselesi ortadan kalkacak mı? Veya bu kadar insanı zanlı, suçlu ve tasfiye edilmesi gereken kişi olarak gördükten sonra kimlerle ne yapacaksınız? Bu soruların cevabı yok.”

‘SİLAHLAR KESİN OLARAK SUSACAK’

HDP’li Tan, 2013 yılı 21 Mart Nevruzunda okunan Abdullah Öcalan’ın mesajını hatırlatarak şöyle devam etti:

“Türkiye içinden silahlara son verilmesi lazım, kesin bir dille ve tavırla. Kürtler Türkiye’yle savaşarak mı bir hak elde edecekler, Türkiye içinden anlaşarak mı? Anlaşarak eğer bir hak elde edilecekse silahlar susacak. Kesin olarak susacak. Sustu, susuyor, susar gibi yapıyor, çekildim, çekilmedim, bıraktım, bırakmadım değil. Kesin olarak aynı 2013 21 Mart Nevruz Günü Diyarbakır Meydanı’nda Öcalan’ın açık, net mektubundaki gibi kesin olarak silahlar susacak. Ve ondan sonra demokratik, ciddi bir mücadele devam edecek. Bu birincisi. İkincisi Suriye’de, Irak’ta ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti de Kürtlerin meşru haklarını tanıyacak. Yani nedir bu? Otonomidir, federasyondur, eyalet sistemidir, ne ise bunlar oturulup konuşulacak. Yani havanda su dövülmeyecek.”

‘PKK’NIN YANLIŞINA DA YANLIŞ DİYEBİLMELİ’

HDP olarak Türkiye’de devletin, AKP’nin, CHP’nin, MHP’nin bütün yanlışlarını söylediklerini ifade eden HDP Diyarbakır Milletvekili Altan Tan şöyle dedi:

“Siyasetimizin ana ekseni bu. Ama HDP PKK’nin de yanlışına yanlış diyebilmeli. Ana mesele budur. Siz devletin, AKP’nin, MHP’nin, CHP’nin bütün yanlışlarını nasıl söyleyebiliyorsanız PKK’nin de yanlışına yanlış deme mecburiyeti vardır. Birinci sorun budur. Ve özgün siyaset üretmelidir HDP. Kendi siyasetini üretmelidir. Ana mevzu budur.”

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