Haziran’dan bu yana en ölümcül terör saldırısı

İstanbul’daki kanlı terör saldırılarını sayfalarına taşıyan önde gelen ABD’li gazetelerden Washington Post, İstanbul’daki terör eylemlerinin Haziran ayındaki Atatürk Havaalanı’nda düzenlenen eylemlerden bu yana kentteki en “ölümcül” saldırı olduğunu vurguladığı haberinde “şiddetin, Türkiye’yi daha da istikrarsızlaştırmakla tehdit ettiği” yorumunu yaptı.

Washington Post, İstanbul’da onlarca kişinin ölümüne neden olan terör eylemlerini “karanlık bir Kürt militan grubu” olarak nitelediği TAK’ın üstlendiğine dikkat çekerek girdiği haberinde TAK’ın bu saldırısıyla ile “zaten Kürt ayrılıkçıları ile Türk devleti arasında var olan kanlı ihtilafı tırmandırdı” diye yazdı.

“Cumartesi günü gerçekleştirilen katliam, Kürt ve İslam Devleti militanlarının son yıllarda Türkiye’nin çeşitli yerlerinde düzenledikleri bir dizi terörist saldırının bir parçası” diyen gazeteye göre “Şiddet, zaten iç ve bölgesel krizlerin olumsuz etkilediği bir ülkeyi daha da istikrarsızlaştırmakla tehdit ediyor” dedi.

Bunun ardından 15 Temmuz darbe girişiminin anımsatıldığı haberde Türkiye’de “şiddetin, PKK ile Türk hükümeti arasındaki bir barış mutabakatının çöktüğü 2015’ten beri tırmandığına” da dikkat çekildi.

Washington Post, ayrıca Cumartesi günü “adeta eş zamanlı olarak patlatılan iki bombanın İslam Devleti unsurları olduğu süphenilen kişiler tarafından Haziran ayında Atatürk Havaalanında gerçekleştirilen saldırıdan bu yana İstanbul’da düzenlenen en ölümcül saldırı olduğunun” altını çizdiği haberinde son terör eylemlerinin zamanlanmasına da işaret etti.

Saldırının, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a “çok geniş yetkiler” verecek olan bir tasarının TBMM’ye sunulmasından saatler sonra meydana geldiğine dikkat çekildi.

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