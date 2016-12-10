Hazine BES dolandırıcılarına karşı uyardı!

Hazine Müsteşarlığı olası istenmeyen durumların önüne geçmek adına, emeklilik şirketleri tarafından otomatik katılım sistemine dahil olup olmama konusunda aradığını iddia eden kişilere itibar edilmemesi gerektiğini bildirdi.

Hazine’den yapılan yazılı açıklamada, bireysel emeklilik sistemine otomatik katılımı sağlayan; 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununda değişiklik yapan 10.08.2016 tarih ve 6740 sayılı Kanunun, 25.08.2016 tarih ve 29812 sayılı Resmi Gazetede yayımlandığı, yılbaşında da yürürlüğe gireceği hatırlatıldı. Bazı gazetelerde 1 Ocak itibariyle yürürlüğe girecek olan sistem hakkında bir takım yanlış bilgiler verilerek, bu yanlış bilgiler vasıtasıyla dolandırıcılar tarafından kişilerin maddi zarara uğratılmaya çalışıldığı haberlerinin yer aldığını belirten Hazine şöyle devam etti:

“6740 sayılı Kanun uyarınca çalışanlar, işverenleri tarafından herhangi bir işlem yapmalarına gerek bulunmadan otomatik olarak emeklilik planlarına dahil edilecektir. Dolayısıyla, otomatik katılım sistemi kapsamında emeklilik planına dahil edilecek çalışanlara, birileri tarafından sisteme dahil olup olmayacaklarına ilişkin soru sorulması kesinlikle söz konusu değildir. Çalışanlar bu konudaki bilgileri Hazine Müsteşarlığı web sayfasındaki İşverenlere Yönelik Otomatik Katılım Sistemi Tanıtım Kılavuzu ve Otomatik Katılım Sistemi Hakkında Sıkça Sorulan Sorular’dan veya bizzat kendi işverenlerinden alabilirler. Bu itibarla, olası istenmeyen durumların önüne geçmek adına, emeklilik şirketleri tarafından otomatik katılım sistemine dahil olup olmama konusunda aradığını iddia eden kişilere itibar edilmemesi gerekmektedir.”

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