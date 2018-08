Zihinsel engelli bireylerin hazırladıkları ‘Hayvanlar ve Biz’ sergisi Bodrum Belediyesi’nin desteğiyle açıldı.

İstanbul Zihinsel Engelliler İçin Eğitim ve Dayanışma Vakfı (İZEV) farklı bireylerin sesini sanatla duyurmak adına ‘Hayvanlar ve Biz’ projesini hayata geçirmişti. Pink Floyd’un solisti Roger Waters’ın desteğiyle ‘Another Brick in The Wall’ şarkısına 30 farklı bireyle klip çekildi. Farklı bireylerin hayatın her alanında olduklarını göstermek için düzenlenen ve 3 etaptan oluşan ve 6 yılı kapsayan ve 14 eserden oluşan ‘Hayat ve Biz’ projesinin ikinci etabı olan sergi Milta Bodrum Marina’da açıldı.

HEDEF 20 MİLYON KİŞİYE ULAŞMAK

Eylül ayında Florida sergisi ile dünya lansmanını yapacak olan ”Hayvanlar ve Biz” projesi , ardından Londra, Dubai, New York ve paralelinde Türkiye’deki şehir sergileri ile milyonlarca kişiye ulaşacak olan vakfın hedefi 20 milyon. Projenin amacı down sendromlu gençlerin hayatın her alanında var olabileceğini göstermek.

“Hayvanlar ve Biz” ile down sendromlu gençler, kimsenin yardımına gerek duymadan modellik yaparak, projenin her etabında yer alarak, sergilerde var oldukları resimleri insanlara anlatarak ve en önemlisi onların eğitim ve geleceğini desteklemek amaçlı hazırlanan özel koleksiyon defterlerini imzalayarak hayran kitlelerini oluşturuyor.

‘YAŞAM KÖYÜ’ KURMAK İSTİYORUZ

İZEV Vakfı Gönüllü Marka Danışmanı Hakan Kural, projeyi tasarlarken gençlerin şimdiye kadar olumsuzluklarla fark edilmeyişlerini ve onlarında hayatta bir duruşa sahip olabileceklerini ifade etmeyi temel fikir aldıklarını söyledi. Yoğun sergi talepleri alan projenin beşinci sergisini açtığını belirten Kural, “Farkındalık projelerimizde hedeflediğimiz noktalara bir adım daha yaklaşmış bulunuyoruz ve nihai hedefimiz olan farklı bireylere özel bir bağımsız ‘yaşam köyü’ü için daha güçlü adımlar atabilmekteyiz” diye konuştu.

İZEV Vakfı Genel Koordinatörü Merve Kılıç ise, “Bu proje ile toplumun her kesiminden en az yirmi milyon kişiye zihinsel engellileri yeniden ve doğru bir ifade ile fark ettirmeyi hedefliyoruz” dedi.

Sergi 13 Ağustos tarihine kadar sanatseverlerin beğenisine sunuldu.