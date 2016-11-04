Hayvancılık fuarında kaliteli süt uyarısı

AYDIN’ın Kuşadası ilçesinde düzenlenen Anadolu EXPO 3’üncü Canlı Hayvan Fuarı’nın açılışında konuşan Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdür Yardımcısı Burhan Demirok, üreticilere kaliteli süt üretiminin arttırılması çağrısı yaptı.

Türkiye’nin ilk ve tek canlı hayvan fuarı özelliğini taşıyan Anadolu EXPO 3’üncü Canlı Hayvan Fuarı, Kuşadası Efes Kongre Merkezi’nde düzenlenen törenle açıldı. Açılışa Kuşadası Kaymakamı Muammer Aksoy, Kuşadası Belediye Başkanı CHP’li Özer Kayalı, Aydın Vali Yardımcısı Kadir Serter Otcu ile çok sayıda sektör temsilcisi katıldı.

Büyük ve küçükbaş hayvanlar ile sektördeki teknolojik son gelişmelerin sergilendiği fuarın açılışında konuşan Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdür Yardımcısı Burhan Demirok, hayvancılık ve süt sektöründe bakanlığın bir istişare ortamı sağlayarak tüm temsilcilerle her an ve her durumda görüştüğünü belirtti.

Türkiye’de 12 yıl önce 12 milyon ton süt üretiminin yapıldığını hatırlatan Demirok, “Bugün ise 18.6 milyon ton süt üretiyoruz. Ancak artık miktar olayı bitti. Sütün miktarıyla ilgimiz bundan sonra kalmadı. Dünyanın süt politikası süt üretmek değil kaliteli süt üretmek. Artık bizim kaliteli süt üretmemiz gerekiyor” diye konuştu. Dünyada 80 milyon ton civarında sığır eti üretildiğini ve bunun da son 10 yıldır değişmediğini dile getiren Demirok, dünya nüfusunun aynı dönemde 1 milyar kişi artmasıyla, ete olan talebin de arttığını belirtti.Aydın Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Altan Bilgen de 3 yıldır gerçekleştirdikleri melezlemenin Türkiye’nin et sorununu çözeceğini savundu.

HEDEF SÜTTE KALİTE ARTIŞI

Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği Başkanı Tevfik Keskin ise Et ve Süt Kurumu’nun süte olan müdahalesinin genişletilerek devam etmesi gerektiğini öne sürerek, “Sütün hak ettiği değeri almasını kutsal bir görev olarak kabul ediyoruz. 308 bin üyemizle sütün daha kaliteli üretimi için üzerimize düşen ne varsa hepsini yerine getireceğiz” dedi.

Konuşmalardan sonra protokol üyeleri ile et, süt, damızlık üretici kooperatiflerinin başkanları açılış kurdelesini kesti.

Fuar kapsamında Ulusal Süt Zirvesi ile süt sektöründeki yenilikler ele alınacak.

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