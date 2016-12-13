Hayvan yetiştiricileri soya fasulyesine destek bekliyor

MERSİN’de hayvan yetiştiricileri, yem olarak kullanılan soya fasulyesi ekimine destek istedi.

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Hayvansal Ürünler ve Destek Faaliyetleri Meslek Komitesi Başkan Yardımcısı Veteriner Hekim Yusuf Cansev, kentin kanatlı hayvan üretim potansiyeli ile öne çıktığını belirterek şöyle konuştu:

“Tavukların yaşam ortamının 20 derecenin altına düşmemesi gerekiyor. Aksi halde kış aylarında ısıtma maliyetleri artıyor. Bu nedenle Mersin, üretim açısından son derece uygun bir iklime sahiptir. Zaten üretim potansiyeli olarak Türkiye’de 3’üncü sıradayız. Hayvancılık sektörüne gerekli desteklerin sağlanması halinde Mersin, kanatlı hayvan ve hayvansal mamul üretiminde önemli bir üretim merkezine dönüşebilir. Bu sayede yalnızca Türkiye’nin değil dünyanın hayvansal protein ihtiyacını tavuk eti ve yumurta ile bölgemizden karşılayabiliriz. Bunu sağlayacak altyapımız da bilgi birikimimiz de mevcut. Tek sorunumuz yüksek maliyetler nedeniyle rekabetçi olamamamızdır.”

SOYA FASULYESİ DESTEKLENMELİ

Girdi maliyetlerinde hayvan yemlerinin önemli olduğunu kaydeden Cansev, bu konuda desteklerin artırılması talebinde bulundu. Cansev şunları söyledi:

“Soya fasulyesi ve ayçiçeğinde de desteklerin artırılıp cazip hale getirilmesi halinde bu iki ürünün üretiminde de ülkemizde iyi sonuçlar alabiliriz. Bu ürünlerin yağı çıkarıldıktan sonra posası hayvan yeminde ideal protein olarak kullanılabilir. Bu sayede Avrupa ve Amerika’ya göre çok daha uygun fiyatlarla yem üretebiliriz. Ayrıca Çukurova Bölgesi iklim açısından bu bitkilerin üretimi açısından oldukça elverişlidir. Bölgemizde hammaddemizi de kendimiz üretirsek maliyetleri daha da aşağı çekmiş oluruz.”

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