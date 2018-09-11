Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) düzenlenen Diyarbakır Tanıtım Günleri etkinliğinde stant açan, Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) üyeleri; gönüllü olarak Ankaralı vatandaşları, hayvanlar konusunda doğru yönlendirmek amaçlı sorularını yanıtladı.

HAYTAP gönüllüleri hayvanlar için AKM’de

AKM‘de HAYTAP’lı gönüllüler, vatandaşların hayvanlar hakkında doğru bilgilenmeleri ve bilmedikleri konular hakkındaki soruları cevapladılar. Vatandaşlardan biri gönüllülerden Ekin Erdem’e; “İki kişi hayvanları beslerken çevredeki insanların ‘burada besleme yapmayın, buraya alıştırmayın’ gibi tepkiler verdiğini. Daha sonra hayvanların su içmeleri için çevreye bıraktıkları kapların çöpe atıldığını. Bu nedenle de karakola gidip şikayetçi olmalarına rağmen herhangi bir sonuç alamadıklarını bu tip durumlarda ne yapabileceklerini sordu. Ekin Erdem, her besleme yapan hayvanseverin aynı şeyleri yaşadığını, kanunda direkt olarak bir yaptırımı olan cezai işlemi olmadığını şayet kişiye bire bir hakaret ederlerse ancak şikayetin o zaman dikkate alındığını bildirdi.

Bir diğer vatandaş ise petshoplardaki hayvanların satışının yasal olup olmadığını sordu. Gönüllülerden Ceren Şahin: “Eğer hayvanın kaldığı yer temizse, önünde suyu ve maması varsa, 2 aylık ve üstüyse ne yazık ki yasal olduğunu ama illa siz ve çevrenizden biri gidip hayvan bakmak isterse onları barınaklara yönlendirip sahiplendirilme şeklinde alabileceklerini” söyledi.

HAYTAP gönüllüleri hayvanlar için AKM’de

Başka bir kişi ise evde kendi cins hayvanını üretip satan kişiyi nereye şikayet edebileceğini sordu. HAYTAP gönüllülerinden Damla Karaboya şöyle açıkladı: “Evde kendi hayvanını üretip satan birini bir yere şikayet edemezsiniz. Çünkü hayvanların sahipli, sahipsiz olmaksızın hepsi kanunda mal olarak gözüküyor ve sahipli hayvanlar kendi sahiplerinin ev, araba, telefon gibi malları olduğu için ne yazık ki bu bir suç teşkil etmiyor” dedi.

HAYTAP neler yapıyor?

Standı ziyaret edenlerden bir kişi gönüllülere: “Kanunların ne zaman değişeceğini ve bununla ilgili HAYTAP neler yapıyor?” dedi. Ekin Erdem ise, HAYTAP kanunların değişmesiyle ilgili meclis ile görüşme içerisinde, meclise bir taslağın sunulduğunu ancak seçimlerden dolayı askıya alındığını ama yeniden masaya konulması için çalıştıklarını söyledi.

Bakan Cevdet Yılmaz’da HAYTAP’LI gençlere destek



Bakan Cevdet Yılmaz’da HAYTAP’LI gençlere destek

Dış İlişkiler’den sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olan Cevdet Yılmaz AKM’de davet edildiği stantları ziyaret ederken HAYTAP’lı gençlerin davetini de kabul etti. HAYTAP gönüllülerinden Damla Karaboya: “Sayın bakanım artık kanunların değişmesini istiyoruz. Hayvanların kanunlarda ‘mal değil can olarak’ görülmesini istiyoruz çünkü onlar zaten can” dedi. Bakan Yılmaz ise: “Doğru söylüyorsunuz ve haklısınız da, bu konudaki çalışmalarımız devam ediyor merak etmeyin” dedi. HAYTAP’lı gönüllülere çok güzel işler yaptıklarını çalışmalarından ötürü tebrik edip fotoğraf çektikten sonra stanttan ayrıldı.



