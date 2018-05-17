Ramazan ayının başlamasıyla Haymana Belediyesi her yıl olduğu gibi bu senede iftar çadırı açtı. Cimcime Meydanında kurulan iftar çadırı ramazan ayı boyunca Haymanalılara hizmet verecek.

Haymana Kaymakamı Hüseyin Göktürk, Belediye Başkanı Özdemir Turgut, AK Parti İlçe Başkanı Rüstem Kandemir ve ilçe protokolü ramazan ayının ilk iftarını vatandaşlarla beraber açtı.

Allgeau-Orient dostluk rallicileri Haymana Belediyesi’nin iftar çadırına konuk oldu

Haymana, her yıl Mayıs ayında Almanya’dan yola çıkıp Ürdün’de sona eren Allgeau-Orient Doğu-Batı dostluk rallisini bu yıl bir kez daha ağırladı. Rallinin önemli güzergâhlarından olan Haymana bu önemli organizasyonu bir kez daha ağırlamanın gururunu yaşadı.

Haymana Belediyesi iftar çadırına gelen ralliciler burada iftarını açan vatandaşlarla birlikte yemek yediler. Haymanalı vatandaşların ve Avrupalı rallicilerin aynı sofrada bir arada yemek yemesi, Haymanalıların konukseverliğine ve Doğu-Batı dostluk rallisine yakışır görüntülere sahne oldu.