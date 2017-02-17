Haymanalı girişimci adayları sertifikalarını aldı

Ankara Kalkınma Ajansı’nın, girişimciliği Ankara’nın alt bölgelerine taşıyarak girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesini amaçladığı Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri’nin ilki 26-29 Eylül 2016 tarihleri arasında Haymana’da gerçekleştirilmişti.

Bu eğitim sonucunda sertifika almaya hak kazanan 21 girişimci adayı sertifikalarını, Haymana Kaymakamı Hüseyin Göktürk’ün katıldığı törenle aldı.

16.02.2017 tarihinde Çaldağ İlköğretim okulunda gerçekleştirilen törende bir konuşma yapan Ankara Kalkınma Ajansı uzmanı Dr. Coşkun Şerefoğlu Haymana’ya yönelik çalışmalarının devam edeceğini ifade ederek bu eğitimin oldukça yararlı olduğunu belirtti.

Şerefoğlu “Bu proje oldukça yararlı bir proje oldu. Eğitim fırsatını insanların ayağına getirmekle, insanları Ankara’ya gitmekten kurtarıyor hem de kırsalda yaşayan insanlara projelerini hayata geçirme imkânı sağlıyoruz. İnşallah yapacağınız projelerle iyi birer girişimci olup kendinize, ilçenize ve başkalarına faydalı olursunuz.” dedi.

Girişimcilere sertifikalarını veren Haymana Kaymakamı Hüseyin Göktürk “Umarım bu sertifikalar dolapta, çekmecede kalmaz. Hepiniz projelerinizi hazırlayıp kendi işinizi kurarsınız.

Bu eğitimde aldığınız bilgilerin sadece iş hayatında değil, iş kurmasanız bile hayatın her alanında işinize yarayacağını düşünüyorum.” diye konuştu.

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