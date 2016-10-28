Haymana kaplıcalarının dünya yolculuğu başladı

Dünya’nın ve Türkiye’nin önemli termal su kaynaklarından biri olan Haymana Kaplıcalarının tanıtımı için, Haymana Belediyesi atağa geçti.

Başbakanlık Tanıtma Fonunun desteğiyle hazırlanan “Haymana Kaplıcaları/Termal Geliştirme ve Tanıtma Projesi” ile ülkemizin benzersiz hazinelerinden biri olan, suyu dünyanın en kaliteli sularından biri olarak gösterilen Haymana’yı hak ettiği noktaya getirmek ve dünyaya tanıtmak hedefleniyor.

Haymana Grannos Termal Otel’de gerçekleştirildi.

Toplantıya Lübnan’ın Ankara Büyükelçisi Ekselans Mansour ABDULLAH, Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Grup Başkanvekili Levent GÖK, Haymana Kaymakamı Turan ERDOĞAN, Haymana Garnizon Komutanı Ömer SEYHAN, Haymana Belediye Başkanı Özdemir TURGUT, AK Parti Haymana İlçe Başkanı Rüstem KANDEMİR, Haymana Belediye Başkan Yardımcıları, Birim Müdürleri, Belediye Meclis Üyeleri, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar, Haymana Dernekler Federasyonuna bağlı derneklerin başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından gösterilen 15 Temmuz ve Haymana, Cimcime Sultan ve Haymana Suyunun tanıtım filmleri izleyicilerin beğenisini kazandı. Sinevizyon gösterilerinin ardından bir konuşma yapan Proje Koordinatör Yardımcısı Sevil BALCI ATAK projenin amacının dünyanın en kaliteli sularından biri olarak gösterilen Haymana kaplıcalarını, hak ettiği yere getirmek ve tüm dünyaya tanıtmak olduğunu ifade ederek proje kapsamında Haymana suyunun bilimsel ölçümünden sonra marka yönetimi, tesis ve hizmet yatırımlarına kadar birçok alanda yapılacak çalışmayla Haymana’nın bir cazibe merkezi haline getirilmesinin hedeflendiğini söyledi.

Haymana Belediye Başkanı Özdemir TURGUT ise konuşmasında Haymana’nın köklü bir tarihe geçmişe sahip olduğunu belirtti. Tarih boyunca büyük medeniyetlere ev sahipliği yapan Haymana’nın hem Osmanlı İmparatorluğunun kuruluşunda hem de Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasında önemli rol oynadığını söyleyen Başkan TURGUT konuşmasında “Böylesine köklü bir tarihi mirasa sahip olan Haymanamızı özel kılan bir başka unsur ise elbette ki sahip olduğu termal potansiyeldir. Haymana termal suyu dünyanın en iyi termal sularından biridir. Bir benzerinin Fransa’nın Vichy kasabasında bulunduğu söylenmektedir. Haymana termal suyunun sıcaklığı 44.5 derecedir. Bu sıcaklık insan vücuduyla direk temasa uygun olduğundan, kaynağından çıktığı gibi ısıtılmadan ve soğutulmadan kullanıma sunulur ve bir benzeri yoktur. Bu projenin amacı ülkemizin benzersiz hazinelerinden biri olan, suyu dünyanın en kaliteli sularından biri olarak gösterilen Haymanamızı hak ettiği yere getirmek ve tüm dünyaya tanıtmak.

Haymana termal suyunun fizibilite çalışması, termal suyun tıbbi değerlendirme testlerinin yapılması, Haymana termal suyunun tescil çalışmalarının yapılması, Haymana termal suyunun marka haline getirilmesi, farklı dillerde mobil uyumlu web sitesi hazırlanması, Haymana markasının dijital teknolojilere entegrasyonunun sağlanması, sosyal medya tanıtımları yapılması, ulusal ve uluslar arası kanallarda gösterilecek tanıtım filmi çekilmesi bu proje kapsamında yapılacak çalışmalardan bazıları olacak. Böylece dünyada giderek önem kazanan termal turizm merkezlerinden biri de Haymana olacaktır. Haymana’nın ülkemizin başkentinde olması ve suyunun kalitesi ülkemiz sağlık turizmine olumlu katkılar yapacaktır. Bu sayede turist artışı olacak ve buna paralel olarak yeni yerel işletmeler ve istihdam olanakları yaratılıp ülke ekonomisine katkı sağlanacaktır.” dedi.

Haymana Kaymakamı Turan ERDOĞAN konuşmasında Haymana suyunun önemine değinerek “ Bu su sadece Haymanalıların değil ülkemizin, dünyanın ve insanlığın suyudur. Ama bunun için tanıtılması lazım. Bu toplantı bu açıdan önem taşıyor. Haymana suyunun tanıtımını gerçekleştirerek Haymanamıza ve ülkemize katkı sağlamalıyız.” diye konuştu.

Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Grup Başkanvekili ve Ankara Milletvekili Levent Gök ise kendisinin her fırsatta Haymana’nın tanıtılması için uğraştığını ve önergeler verdiğini ifade ederek bu projenin kendisini çok mutlu ettiğini ve projeye her türlü desteği vereceğini ifade etti.

Haymana Belediye Başkanı Özdemir TURGUT’a bir tebrik telgrafı yollayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ERDOĞAN telgrafında “Alternatif turizm alanlarında etkin etkinliklerin artırılması, turizm potansiyelimizin en verimli şekilde harekete geçirilmesi, uzun vadeli planlamalar ve yatırım stratejileriyle mümkün olacaktır. Kaplıca sularıyla önemli bir şifa merkezi olan Haymana’nın kendine has değerleri ve zenginlikleriyle tanıtılmasına da vesile olacak projenin geliştirilmesi, yürütülmesinde emeği geçenleri gönülden tebrik ediyor, tüm katılımcıları en kalbi duygularımla selamlıyorum.” dedi.

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