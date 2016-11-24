Haymana Belediyesinden Öğretmenlerimize Karanfil

24 Kasım Öğretmenler Günü Haymana Çok Programlı Anadolu Meslek Lisesi’nde gerçekleştirilen etkinlikle kutlandı.

Törene Haymana Kaymakamı Turan ERDOĞAN, Haymana Garnizon Komutanı Ömer SEYHAN, Haymana Belediye Başkanı Özdemir TURGUT, Haymana İlçe Milli Eğitim Müdürü Enver YURTDAŞ, Haymana Müftüsü Ahmet DANIŞMAN, Haymana AK Parti İlçe Başkanı Rüstem KANDEMİR, Haymana Belediye Meclis Üyeleri, kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve öğretmenler katıldı.

Haymana Belediyesi öğretmenler günü dolayısıyla öğretmenlere karanfil hediye etti.

Açılış, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından “öğretmene Vefa” adlı kısa film gösterildi. Milli Eğitim Bakanı İsmet YILMAZ’ın mesajının okunmasından sonra kürsüye çıkan Haymana İlçe Milli Eğitim Müdürü Enver YURTDAŞ öğretmenliğin bir sevda olduğunu ifade ederek “Bugün, Haymana’nın eğitimde geldiği noktaya sizlerin özverili ve azimli çalışmalarıyla ulaştık.

Bu başarının artarak devam edeceğine inancım sonsuzdur.” dedi. Enver YURTDAŞ’a hizmetlerinden ötürü Nuri Bektaş Anadolu Lisesi Müdürü Selçuk KURT tarafından çiçek takdim edildi.

Haymana Belediye Başkanı Özdemir Turgut ise herkesin hayatının bir noktasında mutlaka bir öğretmenin bulunduğunu ifade ederek “ Sizlerin hakkını nasıl ödenir bilemiyorum.

Ne yapsak emekleriniz karşısında azdır. Haymana Belediyesi olarak sizlere ve sevgili çocuklarımıza imkânlarımız ölçüsünde her zaman elimizden gelen desteği verdik, vermeye de devam edeceğiz. Sorunlarımız var biliyoruz.

Haymana- Ankara kara yolunun en azından tek şeridi bu yılsonuna kadar açılacak. Şahsım ve Haymana Belediyesi olarak sizlerin her türlü istek ve görüşlerinizi dinlemeye ve elimizden geleni yapmaya hazır olduğumuzu bir kez daha ifade ediyorum.” diye konuştu.

Öğretmenliğin bir meslekten ziyade bir sanat olduğunu söyleyen Haymana Kaymakamı Turan ERDOĞAN bu sanatın bireyi dönüştürerek tüm toplumu değiştirme sanatı olduğunu söyledi.

ERDOĞAN “Dününü, bugününü ve geleceğini başka yerde değil bu topraklarda arayan nesiller yetiştirmek öğretmenlerin en büyük görevidir.” dedi.

Haymana’nın en çok hizmet yılına sahip öğretmeni Çoşkun ÜNKARACALAR ve Haymana’nın en yeni öğretmenlerinden Elif BULUT’un konuşmalarının ardından adaylığı Kalkan öğretmenlerin yemin töreni gerçekleştirildi.

Daha sonra, öğretmenler arası masa tenisi turnuvasında başarılı olan öğretmenlere madalyaları ve hediyeleri verildi.

Ritim gösterisi, tiyatro ve müzik dinletisinin ardından tören sona erdi.

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