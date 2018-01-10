Bem-Bir-Sen ile Haymana Belediyesi arasında sosyal denge tazminatı imzalandı.

Haymana Belediye Başkanı Özdemir Turgut ve Bem-Bir-Sen Ankara 2 nolu Şube Başkanı Mehmet Demir, Haymana Belediyesinde çalışan memurlar için sözleşme masasına oturdular. İmza töreninde Haymana Belediyesi memurları adına işyeri temsilcisi H.İbrahim Uçak da hazır bulundu.

İmza töreninde konuşan sendika başkanı Mehmet Demir, Haymana Belediye Başkanı Özdemir TURGUT’a üyeleri adına teşekkür etti. Memurların çalışma performanslarına katkı sunacak bu ilavenin öneminden bahsetti.

Belediye Başkanı Özdemir Turgut sözleşme imza töreninde “Belediyemizin içinde bulunduğu şartlara rağmen memur arkadaşlarımıza geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yılda elimizden gelen maddi desteği sağlamaya çalıştık. İşçilerimizin ve memurlarımızın sorunlarıyla ilgilenmeye devam edeceğiz. Hayırlı olsun.” diye konuştu.