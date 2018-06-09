Haymana Belediyesi tarafından Kültür Merkezinde düzenlenen iftar programına belediyenin bütün birimlerinde çalışan personel ve aileleri katıldı.

Haymana Belediye Başkanı Özdemir Turgut ve eşi Sema Turgut konukları kapıda karşıladıktan sonra Başkan Turgut bütün masaları dolaşarak misafirlerle sohbet etti.

Belediye işçisi Mehmet Kaymakçı’nın ettiği iftar duasının ardından kürsüye çıkan Başkan Turgut, konuşmasına geride bıraktıkları 4 yılda birlik beraberlik içinde özveriyle çalışan belediye personeline teşekkür ederek başladı. Başkan Turgut “Göreve gelir gelmez ‘ilk işim milli park’ dedim. Haymanamız Tarihi Milli Park ilan edildi. Bittiğinde Çanakkale gibi önemli bir tarihi alan olacak, ziyaretçiler gelecek. Suyumuzun uluslar arası tescilini yaptırdık. Dünyanın En İyi Termal Suyu olarak tescillendik. Yurtiçinde ve yurtdışında tanıtım atağına kalktık. Ankara’nın tüm vboardlarında ve AVM’lerdeki sinema salonlarında Haymana tanıtım filmi oynatılıyor. Ankara-Haymana karayolumuz tamamlandı. Bu yıl 320 km grup yolu yapılacak. Uzun yıllar önce yapılmış Haymana merkez içme su şebekemiz bu yıl yenileniyor. Pazar yerimizin ihalesi yapıldı. Bu yıl içinde bitecek. En önemlisi doğalgaz 2019 yatırım programına alındı. Görüldüğü gibi kim ne derse desin Haymana’mızın önü açık. 4 senedir olduğu gibi önümüzdeki dönemlerde de el birliğiyle çalışacağız. Tekrar teşekkür ediyorum.” diye konuştu.