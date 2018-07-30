Hayvan Partisi, 1910 yılında 80 bin sokak köpeğin Hayırsız Ada Katliamı dolayısı ile 102 yıl sonra köpeklerden özür diledi.

1910 yılında İttihat Terakki iktidarı “İstanbul’u modernleştirmek” adına sokaklarda yaşayan 80 bin köpeği toplayıp Sivriada’ya (Hayırsız Ada) gönderdi. Issız adada köpekler, yaz sıcağının altında aç susuz yaşam savaşı verdi. İstanbul günlerce köpeklerin uluma sesiyle inledi. Hayırsız Ada Katliamı 108 yıl önce gerçekleşti.

Binlerce köpek açlık ve susuzluktan öldü. Binlercesi su içmek ve serinlemek için kendini denize atıp boğuldu, geri kalanlar birbirini parçaladı.

Katliam yüzyıllardır köpeklerle birlikte yaşayan İstanbulluları o kadar sarstı ki bu tarihten sonra meydana gelen Balkan Savaşı sırasında yaşanan felaketler için “Köpeklerin ahı tuttu” dendi, Sivriada, Hayırsız Ada diye anılmaya başlandı.

Köpeklerin adaya götürülmeye başlandığı 3 Haziran günü bu korkunç katliamın 102. yıl dönümü. Hayvan Partisi bu yıl dönümünde katledilen 80 bin köpeği anmak için Sivriada’ya gitti.

KATLİAM ANITI DİKİLDİ

Açlıktan ve susuzluktan ölen hayvanları anacak olan Hayvan Partisi, katledilen köpekler için bir anı taşı dikti. Hayvan Partisi sözcüsü Neslihan Demir, “O sesleri duyuyoruz ve insanlıktan gelen kibrimizi bir tarafa bırakıp bütün köpeklerden ve bütün hayvanlardan 1910 köpek katliamı için özür diliyoruz” dedi.

“BU ANAYASAYA BİR KUYRUK LAZIM”

Neslihan Demir konuşmasının devamında “Hayvan Partisi, bu zihniyetin değişmesine öncülük etmesi için yeni anayasaya hayvanların refahı ve korunması ile ilgili bir cümle girmesini istiyor. Bunun için “Anayasaya kuyruk lazım” adında bir kampanya başlatıyoruz. “Bizimle birlikte Hayırsız Ada’ya köpek katliamını anmaya gelen tüm hayvan severlere teşekkürler” ifadeleri yer aldı.

“Biz hayvanları sevelim,sevdirelim amacıyla toplanmış bir grup değiliz”

Hayvan Partisi, kurulum amacını şu şekilde anlatıyor;

“Biz hayvanları sevelim, sevdirelim amacıyla toplanmış bir grup değiliz. Amacımız, insan merkezli işleyen dünyada unuttuğumuz, görmezden geldiğimiz, zarar verdiğimiz diğer canlıları gündeme taşımak. İneklerin yaşama hakkını savunmak adına kimseyi vejetaryenliğe davet etmiyoruz. Hedefimiz, size sebze yemeklerinin güzelliklerini anlatmak değil; kesimhanelerde hiçbir etik değere göre açıklanamayacak durumda acı çeken ineklerin hayatlarını iyileştirebilecek politikalar üretmek”

diyor.

Hayvan Partisi 2014 yılından itibaren aktif faaliyetleri azaltmış, günümüzde hiç faaliyet göstermemektedir.