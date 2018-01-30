O kadar çok şey, o kadar üst üste geliyor ki; hayati öneme sahip bazı konular geri planda kalıyor…

Şu sıralar Afrin konusunda ABD ile papaz olmuş durumdayız…

Aslında aramızın bozuk olmadığı tek bir konu yok gibi… Çünkü onlar kandırmaya sayılıyor, biz de kandırılmaya hazır bekliyoruz…

Zarrab Davası olarak başlayan ve giderek şekil değiştirip neredeyse Zarrab’dan başka herkesin suçlu olduğu bir şekle bürünen yargılama, Jüri’nin tek tutuklu sanık Hakan Atilla’yı suçlu bulmasıyla sonuçlandığında; bitti sanmıştık… İş artık Atilla’ya ne kadar hapis, Halkbank’a da ne kadar para cezası verileceği beklemeye kalmıştı…

Ama öyle olmadı… Çünkü Ankara ile Washington’un arası durmadan geriliyordu…

Önce, 11 Nisan’da kararını açıklaması beklenen Hâkim Richard Berman’dan, beklenmedik bir talep geldi ve hem Zarrab’ın, hem de Atilla’nın avukatlarından, müvekkilleri için Türk ya da ABD’li yetkililerle bugüne kadar yaptıkları görüşmelerin detaylarını istendi…

Avukatlar, yapılan bu temasların tarihleri, ilgili kişilerin isimleri, görüşmenin amacı ve alenen sonuçlar hakkında bilgi vereceklerdi… Bunun için verilen kararda, aynı türden bilgilerin Savcılıktan da isteneceğinin altı çiziliyordu…

Öte yandan Zarrab’ın başka bir cezaevinde olduğu ortaya çıktı… Yani hala ve her an, tekrar ifade vermesi sağlanabilir…

Zarrab ve Hakan Atilla davasını ortaya çıkaran FBI ajanının dosyadaki görevi de devam ediyor. Bunlar soruşturmanın genişleyebileceğini gösteriyor…

Zarrab’ın, mahkemede olması bile, hala konuşmaya devam ettiği söyleniyor zaten… Savcılıkla yaptığı anlaşmaya göre bildiği her şeyi anlatmak zorunda…

Eski Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan ve diğer sanıklar firari statüdeler şimdilik… Fakat gerek görüldüğünde Interpol aracılığıyla istenmeli mümkün… Avrupa Birliği eski Bakanı Egemen Bağış kendini korumak için KKTC vatandaşlığına geçerek kurtulduğunu sanıyor…

Yaptırımlarının delinmesi nedeniyle İran’a transfer edilen 30 milyar Dolar’ın nerelerde kullanıldığının ilerleyen günlerde sorgulanacağına kesin gözle bakılıyor…

Bu paraları teröre finansman sağlamak için kullanıldığı; Suriye, Lübnan, Irak’taki İran paramiliter güçlerinin fonlandığı iddia ediliyor…

Ne yazık ki önümüzdeki süreçte Türkiye’nin adı, bu tür olaylarla beraber anılmaya başlanacak…

“Neden?” diye sormuyorsunuzdur umarım…

Çünkü o zaman Amerikan Derin Devleti’nin Afrin’i, PKK’ya silah verilmesine karşı çıkılmasını, hatta Kudüs konusunu sessizce kabulleneceğini sanıyorsunuz demektir…