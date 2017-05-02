MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Yeni sistemle birlikte Cumhurbaşkanı’nın partisiyle bağı tekrar kurulabilecektir. AKP’nin 21 Mayıs’ta yapacağı olağanüstü kongresi de yine kendi iç dinamiklerinin ve inşa edilen yeni sistemin sonucudur ki bizim de buna hayırlı olsun demekten başka yapacak ve söyleyecek bir şeyimiz olmayacaktır” dedi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, partisinin TBMM’deki grup toplantısında hitap etti. FETÖ ile mücadelenin sonuna kadar yapılması gerektiğini vurgulayan Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım’a çağrıda bulunarak, “FETÖ’nün son mensubu en son ferdi yakalanıp adalete teslim edilesiye kadar durmak, beklemek, gecikmek, hafife almak, ‘dün yanımızdaydı, yakınımızdaydı, arkadaşımızdı, vefaydı, şuydu, buydu’ demek haramdır. Bunlara karşı mücadele ise sonuna kadar helaldir” diye konuştu.

“FİİLİ DURUMUN HUKUKİ BÜNYEYE KAVUŞMASI SAĞLANMIŞ OLACAK”

Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin kabul edilmesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın parti üyeliğinin gündeme geldiğini hatırlatan MHP lideri Bahçeli, şunları söyledi: “Yeni sistemle birlikte Cumhurbaşkanı’nın partisiyle bağı tekrar kurulabilecektir. Beklendiği üzere bu üyeliğin bugün gerçekleşeceği daha önceden açıklanmıştır. Böylelikle fiili durumun hukuk bünyeye kavuşması sağlanmış olacaktır. AKP’nin 21 Mayıs’ta yapacağı olağanüstü kongresi de yine kendi iç dinamiklerinin ve inşa edilen yeni sistemin sonucudur ki bizim de buna hayırlı olsun demekten başka yapacak ve söyleyecek bir şeyimiz olmayacaktır. Bundan böyle FETÖ ve PKK ile kıran kırana bir mücadele hedef olmalıdır. Artık hiçbir mazeret kalmamıştır. Neye ihtiyaç duyuluyorsa vardır ve ortadadır. MHP terörizmin belini kırmak için devleti ve hükümetiyle bir ve beraberdir”

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