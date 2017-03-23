Anayasa değişikliği 16 Nisan’da yapılacak halk oylaması ile evet oyu kabul edilirse Cumhurbaşkanına müthiş atama yetkisi veriliyor. Hem Devlet hem siyaset kadrolarının tamamına tek adam tek imza ile atamalar yapacak.

Bakan ve Başbakanın önerisi Cumhurbaşkanının onayı ile 3’lü kararnameler Başbakanın önerisi Cumhurbaşkanının onayı ile 2’li kararnameler ve Başbakan ile Bakanlar tarafından yapılan tek imzalı atamalar Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde tek imza ile Cumhurbaşkanı tarafından yapılacak.

Eğer 16 Nisan’da “evet” çıkarsa 6 ay içerisinde Cumhurbaşkanı tarafından yapılacak atamaların listesini yazımın sonunda okuyacaksınız.

Hemen, “bu makamların çoğu zaten dolu” demeyin lütfen.

Bu listede bulunan makamlara atanma yetkisinden söz ediyorum ben.

Elbette Cumhurbaşkanı isterse istediği bürokratı, savcıyı, hakimi, rektörü, valiyi, kaymakamı atayabileceği gibi tek imza ile de görevden alabilecek.

Müsteşar, Genel Müdür, Başkan, Üst Kurul üyesi gibi devletin en üst makamlarında bulunan bürokratlar için artık üçlü, ikili kararname gerekmeyecek bunu anlatıyorum.

İşte bu yüzden 16 Nisan referandumunda hayır çıkarsa TC Devleti yani Türkiye Cumhuriyeti Devletinin halen yürürlükte olan atama usullerine devam edilecek diye kısalttım başlığı.

Evet, çıkarsa ve Recep Tayyip Erdoğan yeniden Cumhurbaşkanı seçilirse yapılacak atamalarla RTE Devleti oluşacağını görmenizi istedim.

Anayasa tasarısının geçici 21. Maddesi, “Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle düzenleneceği belirtilen değişiklikler ise Cumhurbaşkanının göreve başlama tarihinden itibaren en geç altı ay içinde Cumhurbaşkanı tarafından düzenlenir” hükmü taşıyor.

Anayasa tasarısının 104. Maddesinde yer Cumhurbaşkanının görev ve yetkileri maddesi de şöyle:

“Kararnameler ve yönetmelikler, yayımdan sonraki bir tarih belirlenmemişse Resmi Gazetede yayımlandıkları gün yürürlüğe girer.

Cumhurbaşkanı yardımcıları ile bakanları atar ve görevlerine son verir.

Üst kademe kamu yöneticilerini atar, görevlerine son verir ve bunların atanmalarına ilişkin usul ve esasları Cumhurbaşkanı kararnamesi ile düzenler.

Yabancı devletlere Türkiye Cumhuriyetinin temsilcilerini gönderir,”

Madde 106’ya göre de, “Cumhurbaşkanı, seçildikten sonra bir veya daha fazla Cumhurbaşkanı yardımcısı atayabilir.”

Madde 104’de öyle bir hüküm var ki Cumhurbaşkanına öyle bir yetki veriyor ki ne muhalefet

Ne hukukçular kimse eleştiri konulara almadı bugüne kadar.

104. maddenin bu bendi şöyle: “Cumhurbaşkanı ayrıca Anayasada ve kanunlarda verilen seçme ve atama görevleri ile diğer görevleri yerine getirir ve yetkileri kullanır.”

Bu hükme göre Anayasa ve yasalarda yer alan her türlü makama Cumhurbaşkanı seçme ve atama yapacak.

İşte bu yüzden eğer referandumda evet oyu çıkar 2019’da Recep Tayyip Erdoğan tekrar Cumhurbaşkanı seçilirse RTE Devleti oluşacaktır.

Eğer Erdoğan seçilemezse kim Cumhurbaşkanı olursa olsun TC Devleti değil Tek Adam Devleti oluşacaktır.

Uzun lafın kısası Cumhurbaşkanının göreve getireceği ya da görev alacağı kamu kurumlarının listesi şöyle:

DEVLET KADROLARINA ATAMALARI

Başkan 1. Yardımcısı (Vekili)

Başkan yardımcıları,

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri

Bakanlar,

Bakan Yardımcıları

Anayasa Mahkemesi Üyeleri,

Uyuşmazlık Mahkemesi Başkan ve üyeleri

Hakim ve Savcılar Kurul Üyeleri,

Yüksek Seçim Kurulu Başkan ve üyeleri

Yüksek Hakem Kurulu Başkanı

Diyanet İşleri Başkanı,

Kamu Baş denetçisi

Genelkurmay Başkanı,

Kuvvet Komutanları

Jandarma Genel Komutanı

Orgeneraller / Oramiraller

MİT Müsteşarı ve Yardımcıları

Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri,

TMSF, BDDK, YÖK Başkan ve üyeleri

Büyükelçiler

Yargıtay, Danıştay ve Sayıştay Başkan ve üyeleri

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı

Devlet Denetleme Kurulu Başkan ve Üyeleri

Cumhurbaşkanlığı Teftiş Kurulu Başkan ve Üyeleri

Merkez Bankası Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyeleri

Üniversiteleri Rektörleri,

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı

Türkiye Bilimler Akademisi Başkanı

Rekabet Kurumu Başkanı

Özelleştirme İdaresi Başkanı

Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı

Devlet Personel Başkanı

Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Başkanı

TÜBİTAK Başkanı

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanı

Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürü

Vakıflar Genel Müdürü

Tapu ve Kadastro Genel Müdürü

Türkiye Ortadoğu Amme İdaresi Genel Müdürü

TRT ve Anadolu Ajansı Genel Müdür ve Yönetim kurulları

Basın İlan Kurumu Genel Müdür ve kamu üyeleri

Basın Yayın Genel Müdürü

Kamu Bankalarının Genel Müdürleri

Bakanlıkların Müsteşarları

Bakanlıkların Genel Müdürleri

Bakanlıkların tüm birimlerinin yöneticileri,

Valiler,

Kaymakamlar

Partisinin RTÜK üyeleri

PARTİ ATAMALARI

Partisinin Milletvekilleri

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan ve Başkan Vekilleri

TBMM Genel Sekreteri

Partisinin meclis Grup Başkanvekilleri

Meclis İdare amirleri,

Meclis komisyonlarının Başkan ve üyeleri

Genel Başkan Yardımcıları

Genel Sekreter

İl Başkanları

İlçe Başkanları

Belde Başkanları

Tüm belediye başkanları

İl genel meclisi ve belediye meclisi üyeleri

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