Hayır neden kahverengi?

Yüksek Seçim Kurulu Referandum hazırlıklarını sürdürüyor da çok garibime giden bir karar oldu. Oy pusulasının “Evet” yazılı bölümü beyaz yani AK, yani AK Partinin adında olan AK.

“Hayır” yazılı bölüm ise Kahverengi renkli peki neden?

Neden kırmızı değil, mavi değil, yeşil değil de kahverengi?

Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı vardır dışında kahverengi ile aklıma ayrıştırıcı bir özelliği gelmiyor kahverenginin.

Aslında var da onu da inanın yazmak istemiyorum çünkü pis bir kampanyanın parçası yapılabilir.

Bakalım yüksek Seçim Kurulu bir açıklama yapacak mı Kahverengi Hayır konusunda.

HIZLI TREN YAPILDI AMA

“Türk gibi başla Avrupalı gibi bitir” sözü her zaman her olayda karşımıza çıkıyor ve Türklerin alınlarına şak diye yapışıyor.

Hızlı tren hayalleri kurardık eskiden. Şimdi ise hızlı trenimiz oldu ama çok yavaş işleyen bilet satış gişelerimiz var.

Neden hayret ediyorsunuz ki tam Türk tipi.

Okurlarım mail göndermişler ki bir tanesi müthiş rekor kırmış yani tam 41 dakika sıra bekleyerek Ankara-Konya hızlı tren biletini alabilmiş satış gişesinden.

Ankara Konya arası hızlı tren ile sadece 85 dakika.

Yani yolun yarısı kadarlık bir süre kuyrukta bilet alabilmeyi beklemiş garibim Konyalı işçi.

Milyonlarca dolar yatır hızlı trene ama kara tren usulü ağır aksak bilet sat vatandaşa.

Tam Türk tipi uygulama ki Devlet Demir Yolları Genel Müdürüne kocaman bir yuh gönderelim.

BAŞKAN VAR, YARGIÇ VAR

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi gelir mi gelmez mi ben bilmem çünkü Türk vatandaşları karar verecek.

Sistemin adı böyle de kısaca Başkan dersek ayıp olmaz çünkü Reis denilince kızılmıyor, tek adam denilince kızılıyor falan filan ki konumuz unvanın adı değil.

Konumuz Başkan-Yargıç ilişkileri.

Anladınız canım Amerika tabii ki yazmak istediğim.

Koskoca Amerika Birleşik Devletleri Başkanı, Yardımcısı, Bakanları toplanıyorlar ve Başkan ve Kararname imzalıyor ki 7 Arap ülkesi vatandaşlarına Amerika’ya giriş yasağı koyuyor.

Trump’ın imzası daha kurumadan bir yargıç çıkıyor ve kararnameyi iptal ediyor.

Peki, bu Başkan-Yargıç durumunun Türk tipi karşılığını düşünebiliyor musunuz?

Ben düşünemiyorum hiç bana sormayın çünkü ben size soruyorum.Canım Türkiye’m…

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumunuzu bekliyoruz...