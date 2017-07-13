Manisa’nın Akhisar ilçesinde berilen bir hayır yemeğinde 120 kişi zehirlenmiş. Bunların 20’si de çocuk. “Güya hayır yemeği” verenlere bir çift sözüm var: “Al yemeğini başına çal”!

Veya ” batsın senin yaptığın hayır”!
Bu şimdi hayır mı oldu, şer mi?
Garibanla oynayan, oynayana…
Vatana canını feda etmeye gelmiş gariban askeri de zehirlediler.
Bir hayır yapacaklar ya güya, onu da çürük-çarık yemekleriyle yapmaya kalkıyorlar. Yapmayın bir hayır, bırakın kalsın!
Bunca insanı hastahanelik etmeye ne hakkınız var? Milletin sağlığıyla oynamaya?
Malesef, sadaka verdiğini düşünen üç kağıtçılar hep ortalıkta dolaşıyorlar.
HAMBURG BELEDİYESİ
Hamburg belediye başkanı özür diledi. Güvenliği yeterince sağlayamadığı için eleştirilen belediye başkanı , kendini savunup, göstericilerin orada konaklamalarına izin veren yerel mahkemeleri suçlamıştı.
Sonunda hatasını kabul etti ve şehrin güvenliğini yeterince sağlayamadığı için özür diledi.
Bu arada Alman polisi halkı ajan gibi kullanmaya teşvik etti. “çektiğiniz fotoğrafları bize atın” diyor. Bu da bir başka gariplik hikayesi.
Ama yine kabul görmedi. Hiç kolay değil. İktidar bunu malzemesi olarak kullanıp Hamburg belediye başkanını istifaya davet etti. Bakalım olaylar daha ne kadar büyüyecek?

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Rana Elik
Rana Elik
http://sonsoz.com.tr/
Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi-Müzik Eğitimi bölümünü bitirdi. İki yıl TRT de spikerlik yaptıktan sonra Türkiye'nin ilk özel televizyonu Star 1 tv ye transfer oldu. 1998 yılında Kanal 6'ya geçti,6 ay sonra Amerika'ya gitti ve bir yıl süresince mesleki eğitimler ve kurslara katıldı. Daha sonra tv8, ETV, Kral TV, Kanal T, Kanal 34 televizyonlarında ana haber bültenlerini sundu, haber programlarını hazırladı ve yöneticilik yaptı.

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