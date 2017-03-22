CHP Genel Başkan Yardımcısı Yasemin Öney Cankurtaran, Şişli’de referandum için “hayır” çalışması yapan CHP’li kadınlara saldırıda bulunulduğunu belirterek, “Hayır diyenlere saldıranlar, başkanlık gelirse neler yapmaz?” dedi.

CHP’li kadınlara destek ziyaretinde bulunan, “Hayırcılara saldırılar, evet çıkarsa kurulacak zorbalık düzeninin fragmanları” diyen Cankurtaran “Hayır çıkacağını anladıkça birileri korkuyor ve saldırıyor. Ancak korktukları başlarına gelecek ve hayır kazanacak” dedi.

CHP üyelerine geçmiş olsun diyen Cankurtaran, burada yaptığı konuşmada “Kimse sizleri sahipsiz sanmasın. Biz hayır diyerek ülkemizi, milli iradeyi, demokrasiyi savunuyoruz. Şehir eşkiyalarından korkup sokakları terketmeyeceğiz. Kara Fatmalar, Nene Hatunlar nasıl bu ülke için canını bile ortaya koyduysa bizler de ülkemiz, demokrasimiz için gerekirse bedel ödemekten korkmuyoruz” dedi.

Cankurtaran daha sonra kadınlarla birlikte Mecidiyeköy Dereboyu sokaklarında Hayır’ı anlattı.

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