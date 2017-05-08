Parti çalışması yapılıp yapılmadığı sorularına öyle bir çalışma içinde değiliz diyen Akşener, “Hayır cephesinde bulunanlar bu bloğu korumamızı ve daha da geliştirmemizi istiyorlar” dedi.

Hayır kampanyasına büyük emeklerde bulunan Meral Akşener, kampanya sonrasında Hayır oyu kullanan sağ partilere teşekkür ziyaretlerinde bulunmaya devam ediyor. Akşener’in son ziyareti Demokrat Parti’ye oldu. Partiler üstü bir çalışmaya ihtiyaç yok mu sorusuna Akşener, “Hayır bloğu için çalışanlar gördüğüm kadarıyla bu bloğu muhafaza etmemizi ve arttırarak devam ettirmemizi istiyorlar. İşinden olma pahasına “Hayır” kampanyasına birey olarak dahil olan insanlar vardı. Bütün bu insanların düşüncelerine sahip çıkıp bu bloğu korumalıyız ” dedi.

Referandum sonrası güçlü bir hayır oyunun çıkması ve yapılan halk oylamasındaki şaibe söylentileri siyaset te yeni umut arayışlarına yol açtı. Sağ siyaset anlayışına büyük emeklerde bulunan ve siyasette belirli makamlara gelen Meral Akşener referandum sonrası çalışmalara sağ partilere yaptığı ziyaretlerle devam ediyor.

Meral Akşener ziyaretlerin 2019 başkanlık seçimleriyle bir alakası olmadığını teşekkür ziyaretleri olduğunu vurguladı. Ayrıca Akşener CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal’ın gündem yaratan açıklamalara cevap olarak Kendisinin ‘Başkan’ adayı olup olmayacağı ve CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal’ın ‘Başkan’ adayına ilişkin yaptığı açıklamaları değerlendirmesi istenen Akşener şöyle konuştu: “Yüzde 49’luk diye bir kavramı şu an itibariyle mahkeme sonuçlanmadan yüzde 49’u kabul etmiyorum. Mühürsüz oylar konusu tam anlamıyla çözülmeden bu blokun kaç olduğunu telaffuz etmiyorum. Bir siyasetçinin başka bir siyasetçiler hakkında makam, görev tanzimini siyasi nezaket açısından uygun bulamam. Siyasi nezaketsizlik olarak görürüm” diyerek tepkisini belirtti.

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumunuzu bekliyoruz...