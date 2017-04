“İlim ilim bilmektir/İlim kendin bilmektir/Sen kendini bilmezsin/Ya nice okumaktır.” diyen Yunus Emre,”İşitin ey yarenler/ aşk bir güneşe benzer/Aşkı olmayan gönül/Misal-i taşa benzer.” diyerek yaşamanın temelinde sevgi ve kendini bilmek olduğunu seslendirmekte.

“Ruh neşesini çalışmakta bulur.”SHELLEY

Prof.Dr. Bozkurt Güvenç eğitim ve kültür ilişkisini şöyle anlatmakta: “Eğitim yol ise; kültür, yolcunun hayat boyunca yaşayarak öğrendiklerinin tümüdür.”

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür teşkilatı UNESCO, bireyin ve toplumun yaşamında bu üç alanın önemine dikkat çekerek ülkelerin milli komisyonları aracılığı ile amaçlarına ulaşmak için proğramlar yapmakta ve projeler geliştirmekte. Unesco Türkiye Milli Komisyonu yönetim kurulunda görev yapmış olmanın ve Nesreddin Hoca yılını, Manas !000 yılını 1995’de yurt ve dünya genelinde etkin bir şekilde kutlamanın mutluluğunu her zaman duymaktayım.

Temel okuma- yazma ile işlevsel ve toplumsal okuma-yazma görevlerinde ailenin,okulun, öğretmenin,çevrenin ve medyanın üzerine düşen büyük sorumluluklar bulunmaktadır. Bu bilincin bütün dünyada gelişmesi ile sorunların giderek azalacağına inanmak gerekmektedir.

aşama sanatı konusunda pek çok eser verilmiştir. Bunların en önemlisi ünlü yazar Andre Mauroıs’un “YAŞAMA SANATI” adlı eseridir. Kitapta yer alan beş ana başlık ve ara başlıklar bize içerik hakkında bilgi vermektedir:

l- DÜŞÜNMEK SANATI : Dünya ve Düşünce-Bedeniyle düşünmek- Sözcüklerle Düşünmek- Mantık ve Muhakeme- Kartezyen Metod-Deneysel Metod-Düşünce ve Hareket…

II- SEVMEK SANATI : Konunun Seçilmesi- Aşkın Doğuşu-Kendini Sevdirmek-Kur darinlikSeykutsallaştırılması…

III- ÇALIŞMAK SANATI : Çalışmak Sanatı- Yapılması mümkün olan işler arasından, seçmeler- Başarı ihtimaline inanmalıdır-Bir çalışma disiplini gereklidir- Büyük çalışırların hemen hepsi , zaman zaman yalnızlığa çekilmesini bilen kişilerdir-Yardımcılar, Subaylar ve Sekreterler- Alçakgönüllülük- Esneklik- ağzı sıkılık- İşe yararlılık-Öğrencinin çalışması- Disiplinsiz öğretim olmaz- Öğrencileri sık sık sınadan geçirmek ve testler yapmak çok yararlıdır- Birçok konuyu iyi-kötü öğretmektense, birkaç konuyu adamakıllı öğretmek daha iyidir-Okumak Sanatı-Sanatçının Çalışması-Dinlenmek sanatı- Oyun- Gösteriler- seyahat- El işi ve kafa işi-Ev kadını-Sonuç…

IV-EMRETMEK SANATI : Emretmek Sanatı-İnsanlar, içlerinden biri, her an hepsinin faaliyetini bir tek amaca yöneltmedikçe, ortak bir işe gereğince girişip olumlu sonuca ulaştıramazlar-İnsanların birlikte hareket etmek zorunda oldukları her yerde bir başkan gereklidir- Başkanı nasıl seçmeli-(Soydan gelme başkanlık,Seçimle başkanlık,Mandarinlik(sınavla seçilmek), Eskilik ve seçim- Zorla kabul ettirilen başkan-Başkanın kişiliği- Başkanın aklı-Emretmek sanatı-( Bir ülkeyi yönnetmek onuruna sahip bir adam, o ülkenin en iyi elemanlarını bulup çıkamayı ve işlerin başına getirmeyi de görev bilmeli, buna dört elle sarılmalıdır.)-Yönetmek sanatı-Başkanın hakları ve görevleri…

V-YAŞLANMAK SANATI : (Ve eksizsiz mutluluk akşam gelir. Gününü verimli harcamasını bilen için- CORNEILLE).

Yaşlılığın doğal hali-Yaşlanmamak mümkün mü ?İyi yaşlanmak mümkün mü? Gençlere mektuplar: Hayata güç bir dönemde başlıyorsunuz. Tarihte en beceriksiz yüzücüler, bile başarıya ulaştıran gel- git yükselişleri vardır…Acele etmeyiniz…Sebatkâr ve dengeli olunuz… Ve nihayet alçak gönül ve gözüpek Deyeryüzündeki yaşantınız süresince hiçbirini ilk gençlik çağında hayal ettiğiniz kadar kusursuz bir şekilde gerçekleştirmeyi başaramazsınız. Fakat bunlar ne kadar çetin görünürse görünsünler, gene de imkânsız değildir…

Hayatı doğru anlamak, güzel yaşamak, üretken ve verimli olmak,bilim ve teknolojiyi insanlık yararına kullanmak, toprakla, doğayla, insanlarla barışık olmak,iyimser ve hoş görülü olmak temel kavramlar olarak uygulamaya geçirilmeli.

Uluslararası Hoşgörü Kongresi (12 Haziran 1995)-Antalya Sonuç Bildirgesi’nin ilk maddesi şöyle demekte: “Aslında dinler,siyasi rejimler,ideolojiler,insanlığın mutluluğunu,evrensel barış içinde yaşamasını öngörür…”

Yunus Emre’nin dediği gibi :” Çeşmelerden bardağın/Doldurmadan kor isen/Bin yıl orda durursa/Kendi dolası değil.”

“Hekimlik bedenin kötülüklerini,bilgelik ruhun kötülüklerini iyileştirir.” demokritos

Hekimlere, bilgelere,şiirlere ve türkülere kulak ver, yaşamın anlam kazansın.

