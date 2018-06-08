Köpeğimiz ile yıllarca süren dostluğumuz sorunsuz olduğu sürece her iki tarafın mutlu olması demektir.

Yaşanılan sorunlar bu beraberlikte her zaman olumsuzluklar yaşandığından dolayı çekilmez bir hal alır. Yaşam kalitemiz düşer ve keyif almaktan çıkan bir arkadaşlık yıllarca sürüp gider…

Oysa başlarken ne hayaller kurulmuştu anımsayın lütfen. Sabah erken kalkıp onunla ormanda yürüyüşler yapılacaktı. Yağmur altıda uzun uzun yapılan koşular,sözünüzü dinleyen verilen tüm emirleri ikiletmeden yerine getiren bir can ile ortalama 14 yıl süren harika bir yaşam…

Eğer dünya sadece ikinizin olsaydı kuralsızca yaşayabilirdiniz değil mi?

Denize istediğiniz gibi girebilirdiniz onunla… Sonra en güzel restoranda masanın diğer ucunda köpeğiniz şımarmasına kızmadan yaptığı taşkınlıkları hoş karşılayıp yemeğe devam ederdiniz.. .yada istediğiniz alışveriş merkezinde mağazaya girip onun etrafı dağıtıp mahvetmesine de göz yumulurdu elbet… Sokak ortasına tuvaletini yaptığında temizlemenizede gerek yok… Kim kızabilir ki size dünya nasıl olsa sizin gezegeniniz…

1 - 10

Ama önemli bir gerçek var…

DÜNYA SİZİN DEĞİL…

Yaşam alanımız maalesef üzerindeki her canlıya ait ve bizler topluluklarda yaşayan canlılarız… Buda bizim hayatımızı paylaştığımız diğer insanlara saygı duyarak yaşamamız gerçeğini doğuruyor…

SAYGI…

Bizim mutluluğumuz çevremizdeki insanlarla doğru orantılıdır.onların haklarıyla çatıştığımız noktalarda sorunlar maalesef kaçınılmaz oluyor.. .bu konuyu örnekler ile biraz daha açmak istiyorum…

TUVALET SORUNU…

Üzülerek yazıyorum ancak bu bizim gerçeğimiz… Parklar bahçeler maalesef köpeklerimizin dışkılarıyla dolu ve o parklar bize ait değil sadece… Aynı parkta çocukları oynatan aileler de zaman geçiriyorlar. Onca dışkının ve kokunun içinde ben olsam çocuğumu oynatmak istemezdim… Ya siz?

Sorumsuz köpek sahiplerinin yaptığı bu çirkin görüntüyü yok etmek yine onların elinde dir… Bunu yapmaya hiçbir insanın hakkı yoktur… Çevreye ve kendimize saygımız varsa eğer lütfen dışarı çıkan köpeğimizle beraber yanınızda dışkıları toplayacağınız poşetleri yanınıza almayı unutmayalım… Böylece görüntü kirliliğinden de kurtulalım.

KONTROLSÜZ GEZİNTİ…

İnsanlarla paylaştığımız ortak alanlarda bazen kontrol edemediğimiz köpeklerle dolaşırız ve çevremizdeki insanlar bazen oldukça fazla rahatsız olurlar. Bazen korku yada paniğe neden olan bu davranışımız çoğunlukla tartışmalara sebep olmaktadır… Düşünsenize köpeğimiz hemen yan tarafımızda piknik yapan kalabalık ailenin arsına dalar ve ne kadar gel desek de komuta uymaz… sonuç mu?? Siz yorumlayın lütfen neler olacak.

Uzun yürüyüşler için sessiz sakin bir yeri tercih etmenizi öneririm.sabah erken saatler bazen insanların daha az olduğu zaman dilimleri olduğu için daha rahat gezmenize sebep olur ve kontrol için elbet eğitim gereklidir… O yüzden lütfen kalabalık yerlerde tasmasız gezdirmeler den kaçının… Ortak alan olarak kullanılan yerlerde lütfen biraz saygı… İhlal edilen yerler tepkiyle karşılanır bundan daha doğal bir şey de olamaz… Elbet karşılıklı sevgi ve saygı çerçevesinde bu alanlar paylaşılabilir…

DENİZ…

Tüm yılın yorgunluğunu atabilmek için hepimiz yazın sıcağında denizlere gitmek isteriz… Deniz kum ve güneş bir uzun yıl boyunca iple çektiğimiz bir tatildir… Biz köpek sahipleri de elbette bunu hak ediyoruz ve genelde yol arkadaşımızla beraber tatil yapmak istiyoruz… Ve yine ortak alan olan sahilde onunla denize girmek harikadır. Beraber kulaç atmak ne keyif verir insana. Lakin bazen keyif almaktan çıkar bu durum aynı yerde köpeklerden korkan ve sevmeyen insanların tepkileriyle karşılaşırız… Sonuç yine aynı 🙁 alın köpeği, burada köpekle girmek istemiyorum denize diyen bir sürü insan. Ardı arkası kesilmeyen tartışmalar sürüp gider. Bu durumda sizlere tavsiyem sabah çok erken saate az insan denize girdiğinden rahatça yol arkadaşınızla denize girip yüzebilirsiniz… Çok yoğun bir kalabalıkta lütfen köpeğinizi kısa gezdirme kayışıyla kontrollü olarak bunu yapmanız…

CAFE’LER…

Dışarıda yemek bu günkü plan… Yol arkadaşımız da bizimle olsun istiyoruz. Harika bir menü ve oldukça keyifli bir ortam ama kontrol edemediğimiz bir köpeğimiz var ve etrafta ki masalara saldırıp çevremizdekileri huzursuz ediyoruz… Ne kötü bir manzaradır bu bizim gibi diğer insanlarda keyif almak için geldiler aynı yere ve bizim bu tutumumuz öyle rahatsız edici bir boyutta geliyor ki maalesef tepkiler yine başlıyor etraftan… İş bir kez daha çığrından çıkıyor kalkmak gerek artık oysa keyif almaktı amaç… Bunun için tavsiyem bu tarz yerlerde köpeğin rahatça durması için yat ve bekle gibi temel komutları iyi derece öğrenmiş olması gerekiyor. Kontrol çevreyi rahatsız etmeyen bir ekip olmanızı sağlar… Yemek kabında ve saatinde verilen mama onun için yeterlidir… Masadan bir şeyler verilmez ise bunu bilen köpek size sorun çıkarmayacaktır…

Bu konuyla ilgili onlarca örnek vermek mümkündür…

Sözün özü şu

AYNI DÜNYADA YAŞAYAN CANLILAR BİRBİRİNİN HAKLARINA SAYGI DUYDUĞU SÜRECE MUTLU OLURLAR… ÇEVREYE SAYGI DUYAN BİLİNÇLİ KÖPEK SAHİPLERİ BU DÜNYAYI DAHA YAŞANILIR KILAR…

YOL ARKADAŞINIZ İLE MUTLU OLMANIZ DİLEĞİYLE…

DOSTÇA KALIN