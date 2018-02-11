50 yıllık değerli gazeteci Hasan Cemal’in yaşam öyküsünü anlattığı kitabının adı bu. İlginç anıları, anekdotları, yorumları büyük bir ilgiyle ardı ardına okuyorsunuz.

Ben burada O’nun tanıştığı, izlediği siyasi liderlerle ilgili değerlendirmeleri nakletmekle yetineceğim:

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Çok zekiydi Süleyman Demirel. Suyun yüzünde kalmak için zekâsını ve aklını bazen acımasızca kullanırdı. Kendi istediği oluncaya kadar kendi deyişiyle eti çürütmeyi severdi.

Asker meselesi… Ekonomide yapısal sorunlar… Elbette Kürt meselesi… Kıbrıs… Avrupa Birliği yolu… Bu konularda, özellikle 1990’lı yıllarda Demirel’le çok tartışmıştık.

Hem sözlü, hem yazılı olarak kendisini eleştirdim. Bir Amerikan büyükelçisinin,’Özal iktidarı bir şey yapmak için, Demirel ise kendisi için ister’ sözünü bir yazımda aktarınca bana çok kızmış, kısa süreliğine ilişkileri dondurmuştu.

İfade özgürlüğü ve gazetecilerin hapse atılmaları konusunda da sert tartışmalar yaşamıştık. Sanıyorum 1994’tü. Bana bir seferinde, ‘Ama onlar gazeteci değil terörist!’ demişti. Çok sert bir yazı yazmıştım. Bana yine bir süreliğine görüşmeme cezası kesmişti.

Bu ‘ceza’lar seyrek ve çok kısa süreli olurdu. Şu sözü kulağımdadır :Siyaset yapan, basınla, gazeteciyle kavga etmez.

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Bülent Ecevit elbette dürüsttü. Hayatı boyunca öyleydi. Ancak siyasette kişisel dürüstlük, bazı konularda bilgiyle birleşmediği vakit olumsuzlukları engelleyemiyor. Ecevit’te bunu yaşadık. Ecevit dürüsttü ama ekonomiden anlamadığı için, ekonominin gereğini yapamadığı için 1978 ve 1979 yıllarındaki başbakanlığı sırasında görkemli ‘karaborsa vurgunları’nı önleyemedi.

Ecevit dürüsttü ama, yine 1978-79 döneminde Tuncay Mataracı, Hilmi İşgüzar gibi Yüce Divan’lık bakanları hükümetinden ayıklayamadı.

Ecevit dürüsttü ama ekonomiden anlamadığı için, son başbakanlığı döneminde Cumhurbaşkanı Sezer’le birlikte insanımızı çok derin bir yoksulluk çukuruna yuvarlayan o korkunç 2001 Şubat krizinin tetikçisi olmaktan kurtulamadı.

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Sıradan bir devlet adamı değildi Turgut Özal. Statükocu hiç değildi. Risk almayı severdi. Tabu kırıcılığı vardı. Güç kullanmaya bayılırdı, tek adamlığı severdi.

Tek boyutlu, öyle tek kalem darbesiyle anlatılacak bir insan da değildi. Çok yönlüydü.

Doğu ile Batı arasına sıkışıp kalmış ve bu sıkışıklıktan yepyeni bir sentez çıkarmaya çalışan bir insandı. Anadolu toprağı, nasıl kendi bağrında bir sürü çelişki barındırıyorsa, Özal da öyleydi. Kendisi hakkında kitap yazmış bir gazeteci olarak, 2017 yılında da bunu belirtebiliyorum.

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Başbakan Recep Tayin Erdoğan’a, bir grup gazeteciyle yaptığımız sohbet sırasında, ‘Cumhurbaşkanı olacak mısınız?’diye sormuştum.

Önce gülmüş, sonra ‘Hasan Abi’ diye başlamıştı sorumu yanıtlamaya, ‘Biz bu işleri bıraktık Nisan’a kadar. 2007’nin Nisan ayına kadar konuşmak yok cumhurbaşkanlığı konusunda.’

Hasan Abi’yle birlikte bakışlar bana dönmüştü. Bir an göz göze geldiğimiz Ertuğrul Özkök’ün yüzüne yayılan belli belirsiz gülümsemeyi görünce başıma neyin geleceğini anlamıştım. Ertesi gün Hürriyet’in manşetindeydim:

‘Erdoğan, Hasan Cemal’e abi dedi.’

Erdoğan, birkaç yıl sonra kendisine yönelik eleştirilerim ağır basmaya başlayınca bana abi demeyi bırakacak, Hasan Bey’e dönecekti.

Ama Hasan Abi benim peşimi hiç bırakmayacaktı. Erdoğan’dan nefret edenler, Erdoğan’ın yeminli düşmanları bu yüzden beni hiç affetmediler. Tayyip’in abisi sözü beni eleştirmek için, tıpkı ‘yetmez ama evet’te olduğu gibi bir klişe, bir eleştiri silahı haline getirildi.

Değişen ben değilim, değişen Erdoğan… Demokrasiye sırtını dönen ben değilim, Erdoğan…