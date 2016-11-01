Hayat Boyu Öğrenme Komisyonu toplandı

ANKESOB Eğitim, Proje ve Ar- Ge Müdürü Erdoğan Özen: Çıraklık eğitimi alan öğrenci sayısında ciddi düşüş yaşandı. Bu düşüş esnaf ve sanatkarın üretim ve gelişimini olumsuz yönde etkiledi. Türkiye’de birçok alanda da olduğu gibi esnaf ve sanatkar çırak bulamamaktan dert yakınıyor.

Ankara İl Hayat Boyu Öğrenme Halk Eğitimi Planlama ve İşbirliği Komisyonu toplandı. Eğitimden sorumlu Ankara Vali Yardımcısı Süleyman Hürrem Aksoy Başkanlığında gerçekleştirilen İl Hayat Boyu Öğrenme Halk Eğitimi Planlama ve İşbirliği Komisyonu Toplantısında, II. Dönem Planlanan Çalışma ve Kararlar görüşüldü.

Valilik Toplantı Salonu’nda düzenlenen toplantıya, Komisyon Başkanı Ankara Vali Yardımcısı Süleyman Hürrem Aksoy’un yanı sıra, İl Emniyet Müdürlüğü, Meslek Odaları, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, Belediyeler, İlköğretim, Ortaöğretim ve Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumları, Halk Eğitim Merkezleri ve ilgili Sivil Toplum Kuruluşlarının temsilcileri ile çeşitli kurum ve kuruluşlardan komisyon üyeleri katıldı.

Toplantıda ANKESOB’a bağlı ilgili oda başkanları ile ANKESOB adına Eğitim, Proje ve Ar-Ge Müdürü Erdoğan Özen katılım sağladı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü Hayat Boyu Öğrenme Şubesinin sunumundan sonra, söz alan Erdoğan Özen, eğitime katılan çırak öğrenci sayılarının il genelinde 3 bin 857’ye düşmesinin düşündürücü olduğunu, Ankara’da 15 Mesleki Eğitim Merkezi bulunduğunu ve her merkeze, merkez başına 260 çırak öğrenci düştüğünü belirterek, “Çırak öğrencilerin haftada 1 gün eğitime devam ettikleri göz önüne alındığında gün bazında eğitime devam eden çırak öğrenci sayısı 60’ın altına düşmektedir. Bunun nedenlerinin çok iyi araştırılıp, değerlendirilerek, çırak öğrenci sayılarındaki düşüşe çare bulunması gerekmektedir. Kanımca, zorunlu eğitimin 12 yıla çıkarılması çıraklık eğitiminin zorunlu eğitimden sayılmaması, nedenlerden biridir.” dedi.

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