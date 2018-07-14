Ankara’nın Çubuk ilçesinde yaşayan 28 yaşındaki Zuhal Şahbudak, evlenirken istediği türban tasarımını ve makyajı yaptıracak yer bulamayınca bu alanda eğitim alıp, hibe desteğiyle “türbanlı gelin başı” tasarımı konusunda iş yeri açtı.

Çubuk ilçesinde yaşayan 2 çocuk annesi Şahbudak, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme İdaresi Başkanlığından (KOSGEB) aldığı hibeyle, türban tasarımı ve makyaj salonu açtı.

Şahbudak, Yavuz Selim Mahallesi’nde bulunan iş yerinde, düğün başta olmak üzere özel günler için gelin ve gelin yakınlarına özel tasarımlar yapıyor.

Zuhal Şahbudak, evlenirken türbanlı gelinlik giydiğini ve kendi hayalindeki tasarımı Çubuk ve çevresinde bir türlü bulamadığını söyledi.

Düğündeki tasarım hayalinin içinde ukde olarak kaldığını belirten Şahbudak, “Yaklaşık 8 yıl önce gelin olurken o hayalimi maalesef gerçekleştiremedim. O yıllarda bu bölgede türban tasarım adına pek bir şey yoktu. Ben o zaman tasarımımı zar zor bulduğumuz bir yerde yaptırdım ama içime hiç sinmedi. O günden sonra bu işe merak sardım. El becerim de varmış demek ki kısa sürede bu işi öğrendim. Daha sonra çevremdeki gelin olacak genç kızlara evimde yardımcı olmaya başladım.” diye konuştu.

Şahbudak, evinde yaptığı tasarımlara talep artınca iş yeri açmaya karar verdiğini ifade ederek, girişimcilik kursuna katıldıktan sonra belgesini alarak KOSGEB’e başvurduğunu ve aldığı hibe desteğiyle kendi işinin patronu olduğunu anlattı.

İşini severek yaptığını anlatan Şahbudak, “Yaklaşık 8 yıl önce gelin olurken hayalimi maalesef gerçekleştirememiştim. Şimdi başkalarının hayalleri için tasarımlar yapıyorum.” ifadesini kullandı.

Eşinin de bu süreçte kendisine destek olduğunu dile getiren Şahbudak, en büyük hedefinin çok sayıda ev hanımına iş imkanı sunmak olduğunu sözlerine ekledi.