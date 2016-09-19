Hayalimizdeki takıma az kaldı

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Ankaragücü Teknik direktörü İsmet Taşdemir, “Hayalimizdeki Ankaragücü’ne az kaldı. Kupa maçının önemini bilerek çıkacağız sahaya. Her resmi maç bizim için önemli. Sezona iyi başladık ama daha önemlisi iyi bitirmek” dedi.

Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup’ta sezona şampiyonluk hedefiyle başlayan ancak aldığı 5 maçlık cezası nedeniyle ilk 2 maçını tarafsız sahada ve seyircisiz oynamak zorunda kalan Ankaragücü, Afyonkarahisar’da oynanan maçta Karşıyaka’yı Murat Yılmaz’ın golüyle 1-0 yenerek 3’te 3 yaptı. Teknik direktör İsmet Taşdemir, maçla ilgili olarak yaptığı değerlendirmede, zorlu bir mücadele olduğunu ifade ederek “İlk dakikadan son dakikaya kadar üstün olan bizdik. Rakip kendini kapatarak kontratak şansı aradı ama neticesinde golü son dakikada bulduk ve maçı kazandık. Bu haftayı yarından itibaren geride bırakacağız. Önce kupa maçı, ardından İnegöl deplasmanına odaklanacağız. Mücadelemiz ve takım oyunumuz beni memnun etti. Buradan bir puan ile de ayrılabilirdik ama kazanmasını bildik. Oyuncularım mücadelesini sergiledi. Bu beni tatmin etti. Hayalimizdeki Ankaragücü’ne az kaldı. Kupa maçının önemini bilerek çıkacağız sahaya. Her resmi maç bizim için önemli. Sezona iyi başladık ama daha önemlisi iyi bitirmek” dedi.

Ankaragücü başkanı Mehmet Yiğiner de tüm Ankara’ya birlik çağrısı yaparak, “Ankaragücü taraftarlarına seslenmek istiyorum. Ankaragücü dışında en ufak tezahürat olmasın tek ses, tek yürek olsun. Takımımız birlik beraberlik ile başarıya ulaşacaktır. Ankaragücü dışında tribünlerimizde başka kelime çıkmazsa şampiyonluğa gideriz. Başka tezahürat yapılmasına izin vermeyelim. Böylece sezon sonunda hep beraber başarıya ulaşalım” şeklinde konuştu.

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