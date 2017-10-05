Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ve Mamak Belediyesi iş birliğinde 5 mahalleyi kapsayan iki farklı kentsel dönüşüm projesinde yüzler güldü.

Gülseren-Anayurt Kentsel Dönüşüm Projesi 3. etapta 392 konut, Altıağaç-Karaağaç-Hüseyingazi Kentsel Dönüşüm Projesi 1. etapta 383 modern konut hak sahiplerine teslim edildi. Toplamda 775 konutun teslim edildiği ve büyük heyecanın yaşandığı kura çekim törenine Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Ankara Milletvekili Ertan Aydın, TOKİ Başkanı Mehmet Ergün Turan, Mamak Kaymakamı Ziya Polat, Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, AK Parti Mamak İlçe Başkanı Muhammed Abdullah Özer, meclis üyeleri, birim müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kentsel dönüşüm herkesin yapacağı iş değil

Mamak Belediyesi ve TOKİ işbirliğinde gerçekleşen konut teslim töreninde bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, “Kentsel dönüşüm kolay bir iş değil. Burada en çok emeği geçen tabi ki en başta Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül. Tek tek insanların gönlünü alarak, onları razı etmek her belediye başkanının yapacağı bir şey değil. Ben 21 yıl belediye başkanlığı yaptım. İnsan ilişkisi hayattaki en zor iş. O yüzden böyle projelerde önce yiğitler işe başlar. Başkan Akgül’ü tebrik ediyorum. İnşallah bundan sonra azimle devam eder” dedi.

Proje paydaşlarına teşekkür etti

Kentsel dönüşüm projelerinin, diğer konut uygulamalarından daha zor ve daha karmaşık bir yapıya sahip olduğunu belirten TOKİ Başkanı Mehmet Ergün Turan, bu nedenle proje paydaşlarına teşekkür etti. TOKİ Başkanı Turan iki yıl gibi kısa bir sürede verdiği sözü tutmanın mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.

Kentsel Dönüşümde hedef 2023

Yıllarca Mamak’ın gecekondu bölgesi ve çarpık yapılaşmanın örneği olarak gösterilen bir ilçe olduğunu kaydeden Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, “İlçemiz artık kentsel dönüşüm projeleri ile adeta model alınan ve modern yapılara kavuşan bir ilçe. 2009 yılında göreve geldiğimizde yaklaşık 55.000 gecekondusu bulunan bölgemizde hayata geçirdiğimiz kentsel dönüşüm projeleriyle gecekondu sayısı yaklaşık 20.000’e düşürdük. Cumhurbaşkanımızın bize çerçevesini çizdiği 2023 vizyonu doğrultusunda 7 ayrı bölgede yürüttüğümüz kentsel dönüşüm projeleriyle Mamak’ta 2023 yılına kadar çarpık yapılaşmayı tamamen ortadan kaldırmayı hedefliyoruz” dedi.

Kaderine terk edemezdik

Gülseren- Anayurt ve Altıağaç-Karaağaç-Hüseyingazi Kentsel Dönüşüm Projeleri hakkında bilgi veren Akgül, “Şehrin merkezine bu kadar yakın mahallemizin yıllarca kendi kaderine terk edilmesini kabul etmemiz mümkün değildi. Bu mahallelerimizi kendi kaderine bıraksak belki bir 20 yıl daha dönüşüm olmayacaktı. Mülkiyetlerin çok parçalı olması eski sakinlerinden birçoğunun vefatı ile doğan veraset problemleri, sosyal ve kültürel sorunlara dayalı engeller ve diğer imar sorunları bu mahalleleri dönüştürmemizi zorunlu kılıyordu. Ortak akıl ve vatandaşlarımızın verdiği destekle dönüşüm etap etap tamamlanıyor. Bu konuda tüm vatandaşlarımıza verdikleri destekten ötürü şükranlarımı sunuyorum” dedi.

İlk balyoz benim evime vuruldu

Kura törenin açılış konuşmasında bir hayalin gerçek olduğunu ifade eden Karaağaç Mahalle Muhtarı Mustafa Canbolat, “Başkan Akgül’e Mamak’a yaptığı hizmetlerin dolayı teşekkür ediyorum“ dedi. Gülseren Anayurt Mahallesi Muhtarı Halit Demir ise, ”Benim bölgem gecekondudan geçilmiyordu. Yıkımlara başladığımız ilk gün Başkan Akgül ilk balyozu benim evime vurdu. Öncülük etmek gerekiyordu. Akabinde bu güzel konutlara kavuştuk” dedi.

Günümüz koşullarında bir evde yaşayacağız

Kura çekimini takip eden hak sahiplerinden Emin-Nazmiye Demir çifti, “Yıllarca gecekonduda yaşadık. Şimdi ise günümüz koşullarına uygun bir evde yaşamanın mutluluğunu yaşayacağız. Yeni konutlarımız görmeyi heyecanla bekliyoruz” dedi. İsmail-Hatice Gülmez çifti ise, “Çok katlı bir evimiz vardı. Ancak belediye çalışmalarını gayet başarılı bir şekilde yürüttüğü için anlaşma sağladık. Yeni bir yapıda hayatımızı devam ettirmek,çehrenin değişikliği bizim için bir avantaj olacak” dedi.