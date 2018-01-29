AK Parti Bandırma Gençlik Kolları Kongresi’nde konuşan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu “Henüz 3 yıllık bir parti iken 2004’te Bandırma’yı kazandık. 15 yıllık bir parti olarak eksikleri biliyoruz, o eksikleri yapacak başka parti de yok. Bandırma’ya son iki ayda 4 kez gelmişiz. Bandırma’yı alana kadar gerekirse her gün geleceğiz” dedi.

Yapılan kongre ile Bandırma Gençlik Kolları Başkanlığına Cevat Yavuz seçildi. Kongreye Ak Parti Balıkesir Milletvekili ve TBMM Divan Katibi Sema Kırcı, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, Bandırma Ak Parti İlçe Başkanı Alp Bostancı, Ak Parti Bandırma ve Balıkesir Meclis Üyeleri ile çok sayıda davetli katıldı.

Bandırma’ya büyük önem verdiklerini ve 2019 yerel seçimlerinde Bandırma’yı alana kadar gerekirse her gün geleceklerini ifade eden Kafaoğlu kıyı şeritleri ile ilgili ayrı bir Daire Başkanlığı kurarak sadece bu dairenin kıyılarla ilgili çalışma yapacağını söyledi.

“BANDIRMA İÇİN SÖZ ALDIK”

Bandırma’nın ihtiyacı olan her türlü hizmeti vermenin gayreti içinde olduklarını söyleyen Kafaoğlu “Ankara’da Karayolları Genel Müdürü’nün yanındaydım. Projelerimizi teslim ettik. Bandırma AVM kavşağı ve 6’ıncı Ana Jet Üssü kavşağı için görüştük. Önümüzdeki hafta Başbakanımız Balıkesir’e geldiğinde mali konuları da görüşerek bölge müdürümüze talimat verecek inşallah. Şubat ayı içerisinde bu kavşakların da ihale ilanı çıkmış olacak. Devamında bir söz daha aldık. Erdek – Devlet Hastanesi ve Üniversite Kavşağı ile ilgili de proje tamamlanınca, istimlak sorunlarını çözerek derhal ihale edileceğinin sözünü de aldık” dedi.

“BANDIRMA İLE İLGİLİ GÜZEL SÜRPRİZLERİMİZ VAR”

2019 Nisan seçimlerinde Bandırma’yı alacaklarını belirten Kafaoğlu Bandırma’dan vazgeçmeyeceklerini ,ilçenin özelliğini, özgül ağırlığını bildiklerini, 4 ana caddenin olduğunu ve onları da programa aldıklarını hatırlattı.

Bandırma’ya sürprizlerinin olacağını, bu konuda çalışmaların devam ettiğini duyuran Kafaoğlu, şöyle dedi: “ Türkiye’de hiç olmayan, dünyada da dokuz yerde olan bir yatırım bu. Sonuçlanınca paylaşacağız. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nda Bandırma ile ilgili projelerimiz var. Çünkü kafaya koyduk Bandırma’yı almayı. Onun için arka arkaya projeleri sunup inşallah Bandırma’yı alacağız. 2004’te Bandırma’yı kazanırken İl Başkanı idim. Kadın Kolları, Gençlik Kolları ile ilçeye gelip kapı kapı dolaşmıştık. Önce inanacağız, inanmak işi başarmanın yarısıdır. Hayalden bahsetmiyorum. Henüz 3 yıllık bir parti iken 2004’te Bandırma’yı kazandık. 15 yıllık bir parti olarak eksikleri biliyoruz, o eksikleri yapacak başka parti de yok. Bandırma’ya son iki ayda 4 kez gelmişiz. Bandırma’yı alana kadar gerekirse her gün geleceğiz.”