“Allah Allah İllâhlah
Diyelim Maşallah
İki yiğit çıktı meydane
Birbirinden merdane
Dinleyin ağalar sözümü
Pehlivanlar yer batmanla üzümü
El paçada, diz yerde,
Güreşelim düz yerde
Elini terste takar
Evini başına yıkar
Hasmın karıncaysa hor bakma
Yiğitsen meydandan çıkma
Karşıdan gelir kır at
Kanatları kat kat
Verelim Peygambere salavat
Sallâllahu âlâ Muhammed”
* * *
Seğirtip gelen kim ola?
Boş ver kimin olduğunu da, çektiği şu el enseye bak.
Hay maşallah, hay maşallah.
Amanın şu ters künde atana bakın hele, Kurtdereli mi oldun be kardeşlik?
Aha bu da neyin nesi? Elin kiremit, tuğla kıracak kesimiyle vuruyor hay maşallah! Karşısındaki düştü, Allah verede boynuna bir şey olmaya…
O da ne? Yumruk atma, künde atmak bir yana, biri birini ısıran var. Vay be şu el enseye bir bakın hele…
Savulun tekmeciler geliyor. Anadolu’da adı depiktir. O depiği yiyen iflah olmaz derler. Kaç depik atıldı saymak da mümkün olmuyor.
* * *
Bire bu da ne? Bir bayan arada kaldı, Allah verede bir şeycikler olmasa? Küt, güm, kim düşman! Kim dost? 1526 Mohaç Meydan Muharebesinin, 2017’de devamı gibi mi ne?
* * *
Günyüzü görmemiş küfür, künde, el ense nasıl atılır? Yumruk nasıl savrulur, ısırma hangi hallerde uygulanır? 32 kısım tekmili birden öğrenmek isteyen buyursun seyretsin…
Bu feyz veren yer neresi acaba?
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