Bunaltıcı sıcak havalarda serinlemek isteyenler genellikle denizin yolunu tutuyor. Denize gitme imkanı olmayanların tercihi ise havuzlar oluyor ancak uzmanların havuza girenlere ciddi uyarıları var.

Havuzların önemli enfeksiyon kaynağı olduğunu belirten Fitoterapist Dr. Buğra Buyrukçu ile son derece sıcak geçen yaz ayında halka açık havuzları konuştum.. Steril olmayan havuzların hastalık saçtığını söyleyen Dr. Buğra Buyrukçu, en çok da çocukların tehdit altında olduğunu vurgulayarak. “İshalden enfeksiyona sayısız hastalığın kaynağı olan havuzlara girerken iki kere düşünmesi gerektiğini belirtiyor.

Halka açık havuzlarda özellikle çocukları bekleyen tehlikelere karşı anne-babaları uyaran Dr. Buyrukçu hava sıcaklığının artmasıyla birlikte havuzlara akın edenleri boğulma riski dışında çeşitli hastalıkların beklediğini söyledi.

Dr. Buyrukçu, “Steril olmayan havuzlar tehlike saçmaktadır. Havuza girenlerin hijyen kurallarına uymaması sonucu klorlu da olsa mikropların, hastalıkların bulaşması engellenememektedir. Bu durum özellikle çocukların sağlığını tehdit etmekte; ishal, idrar yolu enfeksiyonu, kulak, burun, boğaz veya göz enfeksiyonu, cilt hastalıkları bu dönemde en sık görülen hastalıklar olarak karşımıza çıkmaktadır” diyerek uyarılarını yineledi.

Havuz Suyu Yutulursa…

Dr. Buğra Buyrukçu; havuza giren çocukları bakteri, virüs ve mantarlara karşı korumak için alınacak tedbirleri sorduğumda da şunları sıraladı. “Havuza mutlaka duş alındıktan sonra girilmeli, havuzdan sonra da temiz su ve sabun ile banyo yapılmalıdır. Çocuklara, havuz suyunu yutmamaları gerektiği çok iyi anlatılmalıdır. Zira yutulan havuz suyu tifodan kolibasiliye, dizanterinden criprosporidyum ve shigellaye kadar sayısız mikrobun vücuda girmesine neden olabilir. Yine çocuğun vücudunda kesik, sıyrık veya yara varsa, havuza sokulmamalıdır. Alınacak en temel tedbir ise temiz olduğundan şüphe ettiğiniz havuza kesinlikle girmemektir.”

Bu Belirtiler Varsa Dikkat!

Dr. Buğra Buyrukçu, havuzdan bakteri veya virüs bulaşması sonucu görülen hastalık belirtisi ve tedaviye ilişkin de şu bilgileri verdi “Sindirim sisteminde başlayan enfeksiyonlar sonucu genelde çocukta karın ağrısı, ishal, kusma ve hafif ateş görülür. Bol sıvı tüketimi ve diyet ile hastalığa müdahale edilmeli, ilerlemesi durumunda ise hekime başvurulmalıdır. Yine havuz kaynaklı kulak ve göz enfeksiyonu ve mantar hastalıklarına karşı da mutlaka tıbbi destek alınmalıdır…” Fitoterapist Dr. Buğra Buyrukçu’nun bu ciddi uyarılarını dikkate alalım ve olası yaşanacak sağlık sorunlarına önlem alalım