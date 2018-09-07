Havuzda kış hazırlıkları başladı

Havuz keyfi kışın da devam edecek

Mamak Belediyesi Yüzme Havuzu her yaştan spor ve yüzme meraklısının beğenisini toplayarak Başkent Ankara’nın en kapsamlı ve en çok tercih edilen havuzlarından biri olma özelliğini koruyor. Yaz sezonunu rekor kırarak kapatan Mamak Belediyesi Yüzme Havuzu kış sezonuna hazırlanıyor ve bir yandan da kayıtlarını sürdürüyor. Kursiyerler ve yüzücülerin soğuktan etkilenmemesi için TSE standartlarında yalıtım ve ısıtması sağlanan havuzun su sıcaklığı 28 derece, ortam sıcaklığı da 30 derece olarak hizmet verecek.

Ankaralıların tercihi

Havuz suyu ölçümlerinin düzenli olarak yapıldığı, kimyasal ve fiziksel ölçümlerin yanı sıra mikrobiyolojik ölçümlerin de gerçekleştirildiği tesis, Ankaralıların tercih ettiği sosyal alan olarak da dikkat çekiyor.Yaklaşık altı yılda beş yüz bini aşkın kullanıcının faydalandığı Mamak Belediyesi Yüzme Havuzu’na vatandaşlar akın ediyor.Pazartesi günü hariç haftanın altı günü hizmet veren havuz günün farklı saatleri ve hafta sonları olmak üzere yüzme eğitim grupları, çocuk grupları ve yetişkin gruplarına hizmet veriyor.09.00-21.00 saatleri arasında hizmet veren yüzme havuzu kış mevsiminde yaz, yaz mevsiminde de kış sıcaklığı sunuyor.