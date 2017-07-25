Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle bunalan vatandaşlar Kahramankazan’daki yüzme havuzlarına akın ediyor.

Kahramankazan’da bulunan iki yarı olimpik yüzme havuzu, yaz sıcaklarından bunalan vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. İlçe halkının serinleme ve yüzme ihtiyacını karşılayan yüzme havuzlarına, hava sıcaklarının artmasıyla birlikte ilgi her geçen gün artıyor. Uluslararası kriterlere uygun hijyenik koşullarda hizmet verilen havuzlarda aynı zamanda yüzme bilmeyenlere de uzmanlar tarafından yüzme dersleri veriliyor. Havuzlarda yüzmenin yanı sıra hamam ve sauna hizmeti de sunuluyor. Yüzme havuzların8da ayrıca cankurtaranlar da hazır bulunuyor. Pazartesi günü hariç haftanın 6 günü açık olan kapalı yüzme havuzlarından her gün yüzlerce vatandaş faydalanıyor. 10.00 ile 21.00 saatleri arasında hizmet verilen havuzlarda, salı-perşembe-cumartesi günleri kadınlar, çarşamba-cuma-pazar günleri ise erkekler yararlanabiliyor.

Tüm Ankaralılara davet

Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, ilçelerinde iki adet yarı olimpik kapalı yüzme havuzu bulunduğunu belirterek, “Sıcak yaz günlerinde vatandaşlarımız buralardan faydalanıyor. Ayrıca yüzme öğrenmek isteyenler de eğitimler alıyor. Havuzlarımız sağlıklı ve güvenli bir ortamda hizmet veriyor. Tüm Ankaralıları havuzlarımıza davet ediyoruz” dedi.