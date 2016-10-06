Havalı Silahlar Türkiye Şampiyonası sona erdi

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu faaliyet programında yer alan Mehmet Bülent Torpil Havalı Silahlar Türkiye Şampiyonası, Mersin’in Erdemli ilçesinde düzenlendi.

Dört gün süren şampiyonanın, havalı tabanca ve havalı tüfek disiplinlerinde yapılan yarışmalar sonunda 10 metre havalı tabancada; büyük erkeklerde Aykut Çavuşoğlu, genç erkeklerde Mehmet Kara, yıldızlar erkeklerde Ender Hacıbekiroğlu, büyük bayanlarda Gülçin Güler, genç bayanlarda İlayda Tarhan ve yıldız bayanlarda Elif Kırklar şampiyon oldu.

10 metre havalı tüfek atışları büyük erkeklerde; Ömer Akgün, genç erkeklerde Burak Dağlı, yıldız erkeklerde Muhammed Furkan Abiş, büyük bayanlarda Dilara Çağlar, genç bayanlarda Şeymanur Koca ve yıldız bayanlarda Esin Akgün altın madalya kazandı.

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