Havalar çok soğuk onları unutmayın

Çankaya Belediyesi, dondurucu soğuğa teslim olan Ankara’da, sokak hayvanlarını unutmadı.

Belediye, hayvan severlerin de duyarlılığı ile sokak hayvanlarının bulunduğu noktalara besin değeri yüksek kuru mama bırakıyor.

Çankaya Belediyesi, soğuk kış günlerinde sokak hayvanlarına kuru mama desteğine devam ediyor. Dondurucu havanın etkili olduğu son günlerde sokak hayvanları için özel bir çalışma başlatan Çankaya Belediyesi, beslenme noktalarına besin değeri yüksek mama bırakıyor.

Çankaya sınırları içerisinde birçok yerde çalışma gerçekleştiren Belediye; Mühye, Bademlidere ve Kırkonaklar bölgesinde özel çalışma yaptı. Mahalledeki hayvan severlerle işbirliği içerisinde gerçekleştirilen çalışmalar, bölge halkından da takdir topladı.

ARTAN YEMEKLER SOKAK HAYVANLARINA

Kış şartlarında hayvanların besine ulaşmasının daha da zorlaştığını hatırlatan yetkililer şunları söyledi: “Barınaktaki hayvanların yanı sıra sokakta yaşayan hayvanların da beslenmesi özellikle kış dönemlerinde çalışmalarımız arasında yer alıyor. Ancak vatandaşlarımızın da duyarlı olmasını istiyoruz. Evlerindeki ekmek ve yemeklerin kalanlarını çöpe atmasınlar. Sokak hayvanlarının ulaşabilecekleri noktalara bıraksınlar”.

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumunuzu bekliyoruz...