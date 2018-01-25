ESKİŞEHİR Anadolu Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi öğrencileri, mezun olmadan sektörde işe başlıyor.

Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Semra Kurama, fakültelerine bağlı ‘Havacılık Elektrik ve Elektroniği’, ‘Hava Trafik Kontrol’, ‘Havacılık Yönetimi’, ‘Pilotaj’ ve ‘Uçak Gövde Motor Bakım’ bölümlerinin olduğunu söyledi. Okularının Türkiye’de ilk kez 1986 yılında ‘Sivil Havacılık Meslek Yüksekokulu’ olarak kurulduğunu belirten Dekan Kurama şöyle davam etti:

“Okulumuz 2 yıllık olarak eğitimine başlamış, daha sonra 4 yıllık Sivil Havacılık Yüksekokuluna dönüştürülmüştür. 2012 yılından beri de fakülte olarak eğitimimizi sürdürmekteyiz. Fakültemizde şu anda mevcutta 5 tane bölümümüz var. Bunlardan sadece Hava Trafik Kontrol bölümü özel yetenek sınavı ile öğrenci almaktadır. Diğer 4 bölümüz üniversite sınavına tabi olarak öğrencilerimizi almaktadır. Pilotaj bölümü yüzde 0.1’lik dilimden ilk 16 öğrenciyi tercih etmekte. Diğer bölümlerimizde maksimum yüzde 3’lük dilimden 30 ila 50 arasında öğrenci tercihi yapmaktadır.”

‘MEZUN OLMADAN SEKTÖRLE İLİŞKİ SAĞLIYORLAR’

Dekan Prof. Dr. Semra Kurama, sektörle yakın ilişki içerisinde olduklarını söyledi. Öğrencilerin mezun olur olmaz iş bulduklarını anlatan Kurama şöyle konuştu:

“5 bölümümüzün 4 tanesi akredite olmuş bulunmakta. Bunlardan teknik birimlerimiz olan; Havacılık Elektrik ve Elektroniği, Uçak Gövde Motor Bakım bölümleri sivil havacılık tarafından SHY-147’ye sahip. Bu yetkilerimizi sürdürebilmek adına aynı zamanda bakım hangarımız mevcut. Bu da öğrencilerimizin pratik anlamda sektörde karşılaşabilecekleri bütün eğitimleri alma imkanı sağlıyor. 3 tip uçağımız var ve bu uçaklarımızın bakımlarını bire bir kendimiz yürütebilmekteyiz. Onun dışında hava trafik kontrol bölümümüzde simülatörlerimizle eğitimlerimizi sağlamaktayız. Bunları da lisanlı, yetkili bir şekilde yetiştirmeye devam etmekteyiz. Öğrencilerimiz diğer okullara göre büyük bir farkla mezun oluyorlar. Özellikle lisanslı olmaları onlara büyük avantaj sağlıyor. Sektörle çok yakın ilişki içerisindeyiz. Sivil Havacılık Meslek Yüksekokulu’nu kuran bir üniversite olarak sektördeki birçok üst düzey yönetici bizim kendi öğrencilerimiz. Onlarla gönül bağıyla ve bizim eğitimimize olan güvenleriyle hala bu ilişkilerini devam ettirmekte. Zaman zaman onlardan görüşler alıyoruz. Burayı ziyarete geliyorlar. Hem teknik bölümlerde hem de pilotaj bölümündeki öğrencilerimiz direkt olarak sektörde iş imkanı bulabiliyorlar. Mezun olmadan dahi ilişkileri sağlayabiliyorlar. ”

FAKÜLTENİN 13 UÇAĞI VAR

Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Pilotaj Bölümü Baş Uçuş Öğretmeni Ertan Uzun da fakülte hangarındaki uçakları sürekli olarak bakımını yapıp uçuşa hazır hale getirdiklerini söyledi. Fakültenin faal durumda 13 uçağının olduğunu belirten Uzun şöyle davam etti:

“11 tane tek motorlu 2 tane de çok motorlu uçağımız var. Bunlar öğrencilerimizin uçuşlarda kullandığı uçaklar. Üniversitemizde uluslar arası standartta ticari pilot olacak yani hava yolu firmalarında pilot olarak çalışacak bir şekilde bir eğitim veriyoruz. Bu eğitimimiz toplamda 215 saat uçuştan oluşuyor. Bu 215 saatin 55 saatini simülatörde geri kalanını uçaklarda yapıyoruz. Bir uçuş faaliyeti yürütüyorsanız bunun ayrılmaz parçalarından birisi de bakımdır. Hangarımızda uçakların bakımlarını yapıyoruz. Sektörde çok sayıda mezunumuz olan pilotlarımız var. Okulumuza kız öğrencilerimizde başvurmaktadır. Henüz oranları düşük ama kızlarımız da okulumuzu başarıyla bitiriyor ve sektördeki yerini alıyor.”

‘KADINLARIN ERKEKLERDEN DAHA İYİ YAPTIKLARI İŞLER VAR’

Anadolu Üniversitesi Pilotaj son sınıf öğrencisi Setenay Açık, “Havacılığa olan ilgimden dolayı pilotaj bölümünü tercih ettim. Bundan sonraki hedefim havayollarında çalışmayı düşünüyorum. Kadın pilotların sayısında çok fazla artış var ve çok da iyi yapabildiklerini düşünüyorum. Çükü kadınlar bazı konularda daha fazla titiz oldukları için erkeklerden daha iyi yaptıkları işler var.” dedi.

BU OKULDAN AVANTAJLI AYRILIYORUZ

Setenay Açık ile simülatörde uçuş eğitimi alan Pilotaj Bölümü son sınıf öğrencisi Anıl Yıldız da, “Okulumuz bize çok kalifiye ve yeterli bir eğitim veriyor. Bu okuldan avantajlı olarak ayrılıyoruz. Bir havayolu şirketinde pilot olmak istiyorum. Bunun sorumluluklarını tatmak istiyorum. Arkamda 150-200 kişiyle, o insanların sorumluluklarını taşımak istiyorum” diye konuştu.