Hava soğuk kahvaltılar sıcak

Altındağ Belediyesi tarafından tam 9 yıldır düzenlenen ve artık bir gelenek haline gelen pazar sohbetleri tüm hızıyla devam ediyor.

Altındağlı vatandaşlar, Başkan Veysel Tiryaki ve eşi Saadet Tiryaki’nin ev sahipliğinde gerçekleşen kahvaltı programlarını iple çekiyor. Her hafta pazar günü Ulucanlar Yarı Açık Cezaevi Kültür ve Sanat Merkezi’nde aynı sofraya oturan Altındağlılar, beraberlik mesajı veriyor.

Pazar buluşmalarının bu haftaki konukları Örnek ve Zübeyde Hanım Mahallesi sakinleri oldu. Başkan Tiryaki, yaklaşık 450 kişinin katıldığı kahvaltı programında her zaman olduğu gibi yine kimseyi geri çevirmedi. Sorunlara çözüm önerisi sunan Başkan Tiryaki, Altındağlıların daha rahat bir yaşam alanına kavuşması için ne gerekiyorsa yapacaklarını söyledi.

Vatandaş hayır duasını esirgemedi

Kahvaltı öncesi masaları tek tek gezip Altındağlı hemşehrilerini kucaklayan Başkan Tiryaki, bol bol hayır duası aldı.

Başkan Tiryaki, Altındağ Belediyesi olarak bu Pazar buluşmalarından hiçbir karşılık beklemediklerinin altını çizdi.

Tam 9 yıldır bu kahvaltı programlarını düzenlediklerini hatırlatan Başkan Tiryaki, her pazar aynı sofrayı paylaşarak bereketin artacağını dile getirdi. Başkan Tiryaki sözlerine şöyle devam etti: “Herkesin evinde içecek bir bardak çayı, yiyecek bir dilim ekmeği varken davetimizi geri çevirmediniz.

Soğuk bir Ankara sabahında kalkıp buralara kadar geldiniz. Hepiniz hoşgeldiniz, sefalar getirdiniz. Bizimle aynı sofrayı paylaşıyorsunuz. Bu kahvaltılara anlam katan sizlersiniz. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim.”

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