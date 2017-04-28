Türkiye Irak ve Suriye’deki Şengal ve Karaçok dağlarına, PKK hedefli saldırılar düzenledi. PKK hedefli olduğu açıklanan saldırılarda 70’den fazla terörist vuruldu.

Suriye’deki hedeflere bir hava harekâtı yapılacağı günler öncesinden belliydi. Ankara bunun İşaretini vermişti. Fırat kalkanı operasyonu bir şekilde bitmek zorundaydı.

Tam da burada Türkiye asıl yapmak istediğini yani terörist grupların kamplarını dağıtmak ve tehdit gördüğü bölgelerden uzaklaştırmak için tam da Amerika’da bir hükümet boşluğu varken gerçekleştirdi.

Buna hükümet boşluğu dememin sebebi, Trump Hükümeti’nin henüz Suriye ve Irak politikasını netleştirememiş olması ve kendi Hükümeti’nin henüz oturmuş bir hükümet olmamasıdır.

Sürekli ötelenen ve kabul edilmeyen bir bütçe var.

Demokratların sağlık sigortasındaki Yasayı geri çekmezlerse destek vermeyeceklerini net bir şekilde ifade etmeleri, Trump Hükümeti’nin hop oturup hop kalkmasına sebep oluyor.

Yani demem o ki Amerika hükümeti kendi içindeki sorunları henüz çözebilmiş değil.

Hal böyle olunca da bu operasyonlara sadece askeri kanattan bir tepki geliyor. Görülen o ki Türk hükümeti de bunun farkında ve bu boşlukta ne kadar yol alabilirsem o kadar iyidir diye bakıyor.

Türk Silahlı kuvvetlerinin saldırılarının Türk sınır bölgesinde, hava harekâtı olarak kaldığı sürece, Amerikan Hükümeti’nden pek ses çıkmayacak gibi görünüyor.

En azından Washington böyle bir izlenim veriyor.

Nitekim Rusya’dan ciddi gibi bir tepki geldi bile.

Daha önce de yazmıştım Amerika’da Rusya’da Suriye ve Irak da Kürtleri kendilerine daha yakın daha güvenilir bir müttefik gördüğü sürece Türkiye’nin bu bölgede söz sahibi olması çok zor.

Barzani’de, kendisine haber verildiği halde (ki Ankara’nın açıklamasında Barzani’ye haber verildiği söyleniyor) 6 Peşmergenin ölmesine tepki gösterdi.

Ne işi vardı Barzani Peşmerge’lerinin teröristlerin yanında acaba?

Bunun iyi niyet derecesini bilemeyiz ama orada Türkiye’nin hedefinin Peşmergeler olmadığı açık ve net.

Ancak Türkiye’nin, Kürtlerin sınır karakollarına ateş açmasıyla birlikte kendini savunmak için eli güçlendi.

Böylece bakın kendimi savunuyorum diyerek tepkileri savuşturabilir.

Bu operasyonlar fazla dikkat çekmediği sürece ufak kazanımlarla devam eder mi, yoksa daha büyük tepkilerle büyük kayıp kayıplara yol açar mı, onu da kısa zamanda öğreneceğimizden eminim.

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