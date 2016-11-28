Hatay’da günde 50 bin çift ayakkabı hedefi

HATAY’da günde yaklaşık 35 bin çift erkek ayakkabısı üreten Hataylı ayakkabıcılar, yakın zamanda başlayacak olan projeyle sanayi sitesine kavuşup, günlük üretim miktarını 50 bine çıkarmayı hedefliyor.

Antakya Ayakkabıcılar Odası Başkanı Gökhan Oral, Türkiye’de satılan erkek ayakkabısının yüzde 35’lik kısmını Hataylı imalatçıların karşıladığını söyledi. Hataylı imalatçıların pek de uygun olmayan şartlar ve yerlerde üretim yaptığını belirten Oral, projeleri tamamlanıp bakanlığa teslim edilen Antakya Ayakkabıcılar İhtisas Sanayi Sitesi yapıldığında, Hatay’da üretilen ayakkabı miktarının ülkenin ihtiyacının yarısını karşılayabilecek duruma geleceğini söyledi. Hatay’da ayakkabı üretiminin 300 yıllık bir geçmişe sahip olduğunu kaydeden Oral,

“Hatay’da ayakkabıcılığın geçmişi 300 yıllıktır. Hatay’ın önemli miktarda istihdamını sağlamaktadır. Sektörümüzde 500’e yakın kayıtlı üyemiz var ve bunların 300-350 civarındaki kısmı imalatçıdır”

81 İLE AYAKKABI SATIYORUZ

Hatay’dan 81 ile ayakkabı satıldığını ve birçok ünlü markaya fason üretim yaptığını belirten Oral,

“Günlük üretimimiz 30-35 bin arasıdır. Eğer burada gerekli şartlar sağlandığında kapasitemizi 50 bine çıkarmamız içten bile değildir. Bugün Türkiye’de 81 vilayete ayakkabı üretip satıyoruz. Ayrıca tanınmış bütün markalara fason üretim yapıyoruz. Bu demektir ki bizim sektörümüzün altyapısı var, eksiklikler giderildiğinde, ekonomi, istihdam ve katma değer olarak çok yüksek seviyelere ulaşabilecek, Hatay’ın ve ülkenin ekonomisine ciddi katkı sağlayacak bir sektörümüz var”

diye konuştu.

HATAY AYAKKABISINI TANITMAK İÇİN FUAR DÜZENLENECEK

Hatay ayakkabıcılığını Türkiye genelinde tanıtmak amacıyla 2017 yılı içinde bir fuar düzenleyeceklerini vurgulayan Oral, bu bilgileri verdi:

“Bugün en büyük sorunlarımızdan birisi, işyerlerimizin istenilen seviyede olmaması. Bunu gidermek için ilk hedefimiz Antakya Ayakkabıcılar İhtisas İşyerleri Kooperatifi’nin kurulmasıydı. Bu noktada çalışmalarımızı tamamladık, projelerimizin tamamı bakanlığa teslim edilmiş durumda. Ümit ediyorum ki 2017’nin ilk çeyreğinde buranın ihalesi yapılarak 24-36 ay bandında bu işyerlerimizi tamamlanacaktır. Bugün sektörün en önemli sorunlarından bir diğeri de kalifiye eleman ve sektörün Türkiye’deki tanıtımıdır. Kalifiye eleman noktasında sorunları çözmek için aralıklarla kurslar açıp burada kalifiye elemanları sektörümüze kazandırmaya çalışıyoruz. Ayakkabıcılığın Türkiye’de tanıtılması için Hatay’da 2017 yılında bir fuar yapmayı düşünüyoruz. En büyük sıkıntılarımızdan olan işyerlerimizin hayata geçmesi noktasında ümit ediyorum ki, 10 bine yakın olan istihdamımızı 15 bine çıkaracağız ve devletimize ödediğimiz katma değeri vergiyi de en az yüzde 50 artıracağız. Çevremizdeki bu ateş bittiğinde, biliyorsunuz Hatay son nokta, buradan Ortadoğu’ya çok ciddi ihracat yapacağımıza inanıyorum. Bunun altyapısı bizde var, yeter ki bizim esnafımız desteklensin, bu konuda hükümet nezdinde ve eğitimci nezdinde bize gerekli destekler verilsin, ben ümit ediyorum ki Hatay ayakkabıcılığı bu proje tamamlandığında çağ atlayacaktır.”

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