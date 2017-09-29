Orhan Gencebay’ın, “Hatasız kul olmaz” adlı muhteşem bestesinin sözleri ile başlayalım.

Hatasız kul olmaz, hatamla sev beni

Dermansız dert olmaz, dermana sal beni

Kaybettim kendimi, ne olur bul beni

Yoruldum halim yok, sen gel de al beni.

Feryada gücüm yok, feryatsız duy beni

Sevenlerin aşkına, ne olur sev beni

Sev beni…

Bu feryat, bu hasret öldürür aşk beni

Uzaktan olsa da, razıyım sev beni.

AKP iktidarının 15 yıldır yaptığı hatalar ile seçmen arasındaki ilişkiyi de bu şarkı sözleri ile yorumlayabilirsiniz.

15 yıldır seçmeni AKP’yi hataları ile seviyor ama görülen o ki son hatalar bardağı taşıran damlalar oldu.

AKP iktidarının 15 yıllık hatalarından aklımıza gelen bazılarını şöyle bir sıralayalım.

– Milli Eğitim müfredat programları,

– Çocukları zorla İmam Hatiplere yönlendirme,

– Atatürk ilke ve inkılaplarını ders kitaplarından çıkartma,

– TEOG sınavı koyup 4 yıl sonra kaldırma,

– 4 Bakanı yüce divana göndermeyerek korumak,

– Rüşvet ve yolsuzluk ile mücadele etmemek,

– Kent rantlarını engellememek,

– İstanbul başta kentlerin klasik siluetlerini bozacak dikey yapılaşmaya izin verme,

– Hayvancılığı bitirerek vatandaşı pahalı et yemeye mahkum etme,

– Düşük taban fiyatları ile fındık, mısır, üzüm, incir, pancar gibi üreticileri mağdur etme,

– İşsizlik ile mücadele etmek için fabrikalar açılmasını teşvik etmemek,

– Fethullah Gülen adlı terörist başına aşırı güvenerek devlette paralel yapı oluşturmasına izin vermek,

– 2010 referandumu ile hakim ve savcıları FETÖ örgütü mensuplarına devir etmek,

– Kumpas davaları ile aydınları, gazetecileri Silivri’de yıllarca adeta esir tutmak,

– Kumpas davaları ile Türk Silahlı Kuvvetlerini çok büyük ölçüde zayıflatmak,

– Genelkurmay’ın kozmik odasına girerek devletin en gizli planlarını ele geçirtmeyi engellememek,

– Gülen cemaatinin iş adamlarına ihaleler vermek, arsalar tahsis etmek, üniversiteler kurdurmak, yurtlar açtırmak,

– Devlet yurtları açmayarak öğrencilerimizi küçük yaşlardan itibaren cemaat yurtlarına mahkum etmek,

– Rusya’nın askeri savaş uçağının düşürülmesini engellememek,

– Rusya ambargosu ile turizmi ve çiftçiyi mağdur etmek,

– Avrupa Birliği ülkeleri ile kavga etmek ve “tam üyelik” hedefi yerine ilişkilerin dondurulmasına yol açmak,

– Amerika ile ilişkilerde Cumhuriyet tarihinin en zayıf ilişkilerini yaşatmak,

– Suriye lideri Esad’ı devirmek için çalışmak,

– PKK terör örgütü ile “çözüm süreci” adı altında görüşmeler yapmak,

– Çözüm süreci içinde PKK’nın doğu ve güneydoğuda isyan hazırlığı yapmasını Vali ve Emniyet müdürlerine talimat vererek engellememek,

– Halkın geçim şartlarının her geçen yıl giderek zayıflamasına neden olmak,

– Emeklilerin maaşlarını insanca yaşam seviyesine çıkartamamak,

– Demokratik parlamenter rejimi yok ederek “tek adam” yönetimine 2019’da geçilmesi için Anayasa’yı değiştirmek,

– Anayasa değişikliği referandumunda mühürsüz oy kullandırılmasına itiraz etmemek,

– Gazetecileri tutuklu yargılamak,

– Memur ve emeklilere kaşıkla zam verip koyulan yüksek vergilerle kepçe ile geri almak.

Hatasız kul olmaz ama 15 yıldır tek başına devleti idare eden AKP’nin hata üstüne hata yapması, Türkiye’yi 15 Temmuz darbe girişimi gibi bir korkunç ihanetin içinde düşmesini engelleyememek sanırım hataların da en büyüğüdür.

Dünyanın her demokratik ülkesinde bu hataları yapan iktidarlar kuşku yok ki tek bir gün dahi iktidarda kalamazlar.