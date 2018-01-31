Kulaktan dolma bilgilerle donatılmış halk kitlelerinin gaza gelmesi çok kolay…

ABD’nin Ortadoğu’da yaptıkları hakkında pek bilgisi olmayan, ama taraftarı olduğu siyasi partinin durmadan değişen tepkilerine uygun hareket edenlere “işte Ortadoğu’ya bunun için bataklık denir” deseniz, anlarlar mı acaba..?

Üç büyük dinin merkezidir Ortadoğu… Eğer dindarsanız, bu durumu “Tanrı’nın o bölgede yaşayan kullarına çok düşkün olması” olarak tanımlayıp, ulvî bir anlam vermeye çalışırsınız…

Dinlerin toplumların ilk yasaları olması amacıyla yaratıldığını düşünenlerden iseniz, Ortadoğu hakkındaki düşünceleriniz çok değişik olur…

…Ve sonuç değişmez… Çünkü Ortadoğu bir bataklıktır…

Yer altı kaynaklarının merkezi olması, bölgeyi biraz daha ateşe atmıştır… Musevilerin bölgeden kovulup dünyaya dağılmasından sonra din savaşlarının merkezi olmuş, petrolün bulunmasından sonra ise emperyalizmin hedefi haline gelmiştir…

Yoksa siz Rusya’nın Akdeniz’e açılmak istemesinin sadece askeri bir strateji ürünü olduğunu mu sananlardan mısınız..?

İsrail Devleti’nin kuruluşu, yalnızca bataklığı daha tehlikeli bir hale getirmiş oldu…

İsrailli gazeteci Ronen Bergman, eski Mossad ve Shin Bet ajanları ve emekli askeri yetkililerle röportaj yaparak hazırladığı kitapta İsrail casuslarının ilginç suikast yöntemlerini ortaya çıkardı… Buna göre İsrailli ajanlar, 70 yılda 2 bin 700 suikast operasyonuna imza attı…

Filistin’in eski lideri Yaser Arafat’ın İsrail tarafından radyasyonla zehirlendiği iddiası da kitapta yer bulmuş… Bergman bu konuda edindiği bilgileri “İsrail’in askeri sansür yasası nedeniyle” ifşa edemediğini de yazmış…

İkinci Dünya Savaşı sonrası ABD’nin Türkiye’ye yanaşması da, sanıldığı gibi Sovyet tehdidinden kaynaklanmıyor… Sinop’taki radar ve dinleme üssü dışındaki üslere (bunların arasında Diyarbakır ve İncirlik de var) gerek yoktu ki…

İktidar ve muhalefetin son günlerdeki çatışması ise ÖSO’yla ilgili…

Bunun nedeni, Hükümet’in tıpkı batılı ülkelerin ve Rusya’nın yaptığı gibi; karmaşık grupları öne sürmekte olması…

Bu grupların sık sık taraf değiştirmesine, savaştıklarıyla birleşip, önceden beraber olduklarına saldırmasına tanık olduk… Ama bu durum, asıl planları “herkesin savaşıp birbirini yok etmesi” olan emperyalistlerin işine geliyordu…

Türkiye ise Suriye’den gelecek terör saldırılarına karşı savunma hakkını kullanmak için bu harekâta giriştiğini dünyaya ilan etmiş durumda…

Son zamanlarda Ankara’da yapılan üst düzey toplantılara katılan arasında, Türkiye’nin Ortadoğu Bataklığı’na dalmasına sebep olan biri de var…

Stratejik derinliğin, bataklığını en derin yeri olduğunu ve buraya balıklama atlamanın sonunu görmezsek, boğulur ölürüz..!